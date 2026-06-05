Atenció al client
S’ha acabat l’espera al telèfon: la nova llei obligarà les empreses a atendre’t en menys de tres minuts
La normativa també limita l’ús de contestadors automàtics i d’altres sistemes similars
Goundo Sakho
Tot sembla indicar que finalment podrem acomiadar-nos de les llargues esperes telefòniques. El Boletín Oficial del Estado (BOE) contempla una norma que farà que el 95% de les trucades rebudes en empreses siguin ateses, de mitjana, en un termini inferior a tres minuts. En cas contrari, podràs reclamar-ne l’incompliment davant les autoritats de consum; en aquest cas, l’Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC).
La Llei 10/25, que regula els serveis d’atenció a la clientela, fixa aquests minuts obligatoris per a les empreses que presten serveis bàsics com el subministrament i la distribució de l’aigua, gas, electricitat, transport de passatgers, serveis postals, comunicacions electròniques i serveis financers, així com per a les empreses que compleixin determinats llindars de mida. Tot i que va ser aprovada fa 12 mesos, entrarà en vigor el 28 de desembre de 2026.
Adeu als contestadors automàtics
Aquesta normativa també limita l’ús de contestadors automàtics, «chatbots» o sistemes similars. Això no significa que hagin de desaparèixer, però sí que hauran de permetre que, en qualsevol moment de la interacció, el consumidor sol·liciti atenció personalitzada des del menú principal. D’aquesta manera, només una persona física podrà atendre’l, sempre identificant-se a l’inici de la trucada i donant-li un termini màxim de 15 dies per resoldre la consulta, queixa o incidència —2 hores, en el cas dels serveis bàsics, i 5 dies, en el cas de problemes de cobraments i facturació—.
Així mateix, l’article 10 de la llei prohibeix a les companyies tallar una comunicació per un temps d’espera elevat i obliga a reforçar l’accessibilitat per a persones grans o amb discapacitat. En cas d’incompliment, les empreses podrien afrontar un règim sancionador previst en matèria de protecció de consumidors i usuaris, a més de la normativa autonòmica i sectorial que correspongui.
Queixes i millores per al sector
Segons l’Informe Anual del Defensor del Pueblo, «el servei d’atenció a la clientela és clau per garantir una bona imatge comercial de l’empresa». No obstant això, l’informe assenyala que, el 2020, la majoria de les queixes en aquesta matèria es van referir a aquest servei. En les reclamacions presentades es repetien les trucades ateses per persones que no tenien formació específica o que donaven informació diversa i fins i tot discrepant.
A més, com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19, es van generar importants canvis en els hàbits de consum, amb un augment significatiu de les compres en línia. En aquest sentit, es va considerar necessari modificar la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, entre d’altres, per garantir un servei d’informació d’accés universal. Principalment, es va obligar les empreses a posar a disposició de les persones una línia telefònica que no suposés un cost superior al d’una trucada a una línia geogràfica o mòbil estàndard. També es va exigir als serveis bàsics d’interès general que facilitessin una línia gratuïta per a l’atenció al client
- La nutricionista Lara Ibarra ho té clar: aquest és l’hàbit més important per perdre greix
- Llista: Aquests són els noms i cognoms més freqüents entre la població gironina
- «Tot i el meu cognom no munto a cavall, però soc cavaller»
- Els primers resultats de la prova pilot a la Collada de Toses indiquen que el 65% dels motoristes segueixen les marques
- Sergio Gutiérrez, expert immobiliari: «Hisenda pot considerar una donació que el teu fill visqui gratis al teu pis»
- Una AFA de Girona s’ofereix a pagar 150.000 euros per climatitzar les aules i denuncia que Educació els 'dona llargues
- La cúpula del Girona parla després del descens: 'Ara la prioritat és tornar a pujar
- La plaça del Vi de Girona s'omple de banderoles i estendards pel rodatge de Tomb Raider