Sinistralitat viària
Trànsit intensifica els controls per contenir el nombre de motoristes morts a les carreteres catalanes
Fins a finals de maig han mort 21 i són el col·lectiu amb més sinistralitat mortal
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Germán González
Aquest any els motoristes representen el 40% de les víctimes mortals en accidents de trànsit durant els primers cinc mesos. En concret 21 dels 52 morts registrats en carreteres catalanes fins al 31 de maig anaven amb moto. Es tracta del col·lectiu amb més mortalitat malgrat ser un dels menys nombrosos en volum de circulació i per això el Servei Catala de Trànsit, juntament amb els Mossos d’Esquadra, intensificarà els controls policials i les campanyes de conscienciació per evitar que continuï creixent el nombre de motoristes morts.
La mesura es pren tenint en compte que, amb l’arribada del bon temps, augmenta el nombre de motoristes que circulen a la xarxa interurbana catalana així com els accidents que pateixen, segons Trànsit, i per això remarquen «la seva fragilitat a la carretera.
Control policial
Els Mossos d’Esquadra reforçaran els controls de motoristes per prevenir sinistres, reduir el nombre de víctimes, conscienciar sobre la vulnerabilitat i detectar conductes de risc tant de turismes com de motocicletes. Els agents es col·locaran a les vies d’accés a la zona metropolitana per evitar infraccions negligents i avançaments en ziga-zaga entre vehicles.
També es faran els caps de setmana en zones de màxima concentració de motoristes i es destinaran vehicles camuflats per detectar conductes de risc dels motoristes (avançaments, velocitat, conduccions negligents o temeràries) i de la resta de vehicles cap als motoristes (avançaments, canvis de carril o de direcció, manipulació de dispositius mòbils i altres distraccions, conduccions negligents o temeràries).
Des del gener, els Mossos d’Esquadra han efectuat més de 2.100 controls, amb 9.000 denúncies en aquest àmbit. La policia utilitzarà drons i l’helicòpter de Trànsit per detectar aquestes infraccions.
A més, Trànsit té previst augmentaren altres punts de la xarxa viària de la senyalització del traçat de corbes perilloses que actualment s’està desenvolupant a l’N-260 a la Collada de Toses i a la B-124 entre Sant Llorenç Savall i Calders. Com cada any, també s’està desenvolupant el programa formatiu per a motoristes a tot Catalunya perquè circulin amb més seguretat. Més de 7.000 motoristes han passat per aquests cursos formatius, que fa Trànsit juntament amb Anesdor i la Divisió de Trànsit dels Mossos d’Esquadra.
Campanya preventiva
Entre les mesures que adoptarà Trànsit per contenir la sinistralitat dels motoristes hi ha la redifusió de la campanya de conscienciació viària. «Per evitar accidents, anticípate». Es tracta d’implicar tots els actors que circulen per les carreteres en una conducció segura i responsable de forma preventiva. Per a això es presenten relats ficcionats amb motoristes que mostren les conseqüències d’una imprudència. La campanya se centra en comportaments de risc i promou la sensibilització de la resta d’usuaris «sobre la necessitat d’una convivència respectuosa a la carretera», segons Trànsit. La campanya es difondrà en els mitjans de comunicació i a les xarxes socials a partir d’aquest divendres 5 i fins al 19 de juny.
Més motoristes morts a Barcelona
Després d’analitzar la sinistralitat dels motoristes morts en els primers cinc mesos d’aquest any, Trànsit estableix un perfil dels accidentats: la demarcació de Barcelona concentra el nombre més gran de motoristes morts, amb un total de 14 víctimes; l’AP-7 és la via amb més sinistralitat mortal, amb 4 motoristes morts fins a finals de maig; predominen els sinistres en solitari (principalment sortides de via o caigudes a la calçada), amb un total de 12 accidents mortals, i la franja de tarda concentra més accidents mortals (11 dels 21). Així mateix, 12 de les víctimes mortals s’han produït durant caps de setmana o períodes festius.
A més, Trànsit remarca que el perfil majoritari del motorista mort és el d’homes de més de 45 anys. Dels 21 motoristes morts aquest any, 20 eren conductors homes i una víctima era una dona passatgera o acompanyant. El maig passat va concentrar set dels 21 motoristes morts a la xarxa viària catalana aquest 2026.
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