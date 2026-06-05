Conflicte a l’escola catalana
Niubó obre nova ronda de diàleg amb els sindicats de professors però avisa que «una cosa és el dret a vaga, i una altra bloquejar-ho tot»
La consellera d’Educació opina que no s’ha sabut transmetre les millores al col·lectiu docent però defensa un acord que injecta 2.700 milions en el sistema educatiu
«S’ha de veure com podem traslladar el que s’està fent i ajustar per acabar de fer les coses millor» ha dit
Vaga de professors a Catalunya, en directe | Noves mobilitzacions a Barcelona i última hora del preacord rebutjat pels docents
Montse Baraza
La consellera d’Educació, Esther Niubó, inicia aquest divendres, en plena vaga general educativa a Catalunya, una ronda de contactes amb els sindicats que van firmar el preacord que aquest dijous van rebutjar els docents en una consulta convocada per Ustec. Ho farà amb Aspepc, el sindicat de secundària. En una entrevista a RAC-1, Niubó ha insistit en la bonda de l’acord, que injecta 2.700 milions d’euros al sistema educatiu, i ha allargat la mà a continuar dialogant amb els sindicats.
Ha recordat que el Govern ha arribat a acords amb quatre de cinc sindicats, que representen el 85% del col·lectiu. I ha avançat que també contactarà amb direccions, famílies, grups parlamentaris, col·legis professionals per «veure com reorientar la situació». «No estem davant un problema de recursos. Destinem 2.700 milions». «Els escoltarem a tots»
En aquest sentit, ha remarcat que en les negociacions s’han abordat «totes les qüestions, no només la salarial», i ha admès que «potser entre tots no hem sigut capaços de traslladar als docents tot el que estàvem treballant». I aquí ha apuntat que hi ha un marge: «S’ha de veure com podem traslladar el que s’està fent i ajustar per acabar de fer les coses millor».
També ha advertit que «tots els dèficits acumulats del sistema no es poden resoldre només en una taula sindical». Per això ha demanat un exercici de realisme. «Necessitem fer un exercici de realisme, d’on venim, on som i cap on anem; i en això, a reforçar el sistema, estem d’acord tots». «Hem de dedicar l’energia a reforçar el sistema i garantir la millor educació de qualitat».
Però ha advertit que «una cosa és el dret a vaga, que ha de ser compatible amb el dret a l’educació i a la mobilitat, i una altra de molt diferent el bloquejar-ho tot». Un avís que s’ha produït poc abans que els sindicats hagin convocat una nova vaga per al dimarts 9 de juny, coincidint amb la visita del Papa a Barcelona.
«No em plantejo dimitir perquè penso que no és la solució al problema educatiu. No soc jo el problema»
«Em preocupa garantir el dret a l’educació dels nostres fills. Demano a la comunitat educativa que reflexioni. No pot ser bloquejar ni la visita del Papa ni altres coses. Apelo a la reflexió i a la responsabilitat. Aquest Govern ha posat l’educació al centre, com a gran prioritat. Hem de posar en valor els avenços», ha dit Niubó.
S’ha mostrat «convençuda» que se solucionarà aquesta crisi. En aquest sentit ha dirigit un missatge a les famílies: «Tranquil·litat. La nostra missió és garantir un final de curs ordenat i un inici de curs tranquil. Ho solucionarem».
Niubó ha descartat dimitir. «No em plantejo dimitir perquè penso que no és la solució al problema educatiu. No soc jo el problema», ha conclòs.
- La nutricionista Lara Ibarra ho té clar: aquest és l’hàbit més important per perdre greix
- Llista: Aquests són els noms i cognoms més freqüents entre la població gironina
- «Tot i el meu cognom no munto a cavall, però soc cavaller»
- Els primers resultats de la prova pilot a la Collada de Toses indiquen que el 65% dels motoristes segueixen les marques
- Sergio Gutiérrez, expert immobiliari: «Hisenda pot considerar una donació que el teu fill visqui gratis al teu pis»
- Una AFA de Girona s’ofereix a pagar 150.000 euros per climatitzar les aules i denuncia que Educació els 'dona llargues
- La cúpula del Girona parla després del descens: 'Ara la prioritat és tornar a pujar
- La plaça del Vi de Girona s'omple de banderoles i estendards pel rodatge de Tomb Raider