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La visita del papa Lleó XIV a Espanya, Tema del Diumenge

Lleó XIV puja a l’avió a l’aeroport d’Alger per dirigir-se Yaoundé, al Camerun, ahir. | SIMONE RISOLUTI / AFP / VATICAN MEDIA

Lleó XIV puja a l’avió a l’aeroport d’Alger per dirigir-se Yaoundé, al Camerun, ahir. | SIMONE RISOLUTI / AFP / VATICAN MEDIA

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El Periódico

Barcelona

L’edició impresa d’EL PERIÓDICO d’aquest diumenge posarà el focus en diferents aspectes de la històrica visita del papa Lleó XIV a Espanya. Així, es donarà compte dels actes del Pontífex a Madrid, primera etapa del seu viatge, a més de la visió institucional de les autoritats catalanes (com el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el del Parlament, Josep Rull) i com es desenvolupen els preparatius de la seva estada a Catalunya, abans que el Sant Pare visiti la Sagrada Família i Montserrat. També s’inclourà el testimoni d’Oriol Junqueras, que, molts anys abans de dirigir Esquerra Republicana i com a historiador acreditat, va estar uns mesos investigant a l’Arxiu Apostòlic Vaticà, el lloc on es guarden els documents que ajuden a entendre els designis de l’Església catòlica.

Cromos i Mundial

Per la seva banda, el suplement Entendre-hi més destaca com a tema principal l’auge dels cromos i les targetes com a producte d’inversió, més enllà del tradicional col·leccionisme. A partir de la monetització del seu valor futur s’ha convertit en un mercat que no ha deixat de créixer i, apel·lant a la nostàlgia dels seus participants, ha deixat de ser un simple nínxol: segons un informe elaborat per la consultora nord-americana Strategic Market Research, el seu volum global movia uns 15.800 milions de dòlars (13.561 milions d’euros) el 2024. En la seva popularització actual, també es ressaltarà el paper exercit per determinats influencers, a través de plataformes com Youtube, TikTok o Twitch.

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Finalment, el suplement Actius ressaltarà el milmilionari negoci existent darrere de l’organització del Mundial de futbol, que comença el pròxim 11 de juny. Fins al punt que el torneig monopolitza el pla d’ingressos de la FIFA, que superarà els 11.000 milions de dòlars gràcies a un gran impuls de les experiències prèmium.

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