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BCN consolida les zones per a gossos solts amb 114 àrees i més horaris
Des que el 2023 es va implantar el règim sancionador per als que passegen el gos sense corretja, el consistori ha habilitat quatre ZUC per portar les mascotes deslligades a Sants-Montjuïc i dues més a Sant Andreu.
Jordi Ribalaygue
Barcelona multa des de finals del 2023 els que passegin gossos sense lligar pel carrer i llocs no habilitats. La mesura es va completar amb la creació de les anomenades zones d’ús compartit (ZUC), les úniques en què es pot que els gossos vagin deslligats amb els seus amos i cohabitin amb els transeünts. La xarxa d’àrees exemptes de sanció es va estrenar amb 110 espais de lliure accés i sense tancar en places, parcs i bulevards, a la qual cosa s’afegien les àrees per a gossos ja existents, els habituals pipicans, que sí que estan delimitats. Al llarg dels últims dos anys i mig, s’han creat sis zones més que, descomptant dues baixes, amplien la llista a 114 ZUC operatives per deixar-hi anar els animals. Al seu torn, s’ha allargat l’horari d’obertura d’almenys 13 espais on es poden portar les mascotes sense corretja.
Des que es va implantar el règim sancionador, el consistori ha habilitat quatre zones d’ús compartit més per portar els gossos deslligats a Sants-Montjuïc i dues més a Sant Andreu. L’Ajuntament explica que "aquests espais s’han situat en llocs on l’impacte del soroll sigui més baix". Afegeix que la seva distribució s’ha adaptat a "canvis urbanístics recents, tant de zones verdes com en noves construccions".
A Sants-Montjuïc, la xarxa ha crescut al barri de la Bordeta: una de les ZUC de nova aparició s’estén sobre 1.426,9 metres quadrats de la plaça de Cal Muns i l’altra en 1.643,9 metres quadrats dels jardins del Valent Petit, al costat de la Ciutat de la Justícia. Les altres dues incorporacions al districte són els 1.886,2 metres quadrats on els gossos poden rondar sense lligams al parc de les Tretze Roses, a la Marina de Prat Vermell, i als 5.889,1 metres quadrats dels jardins de Can Mantega, a Sants.
Des que es castiga infringir l’ordre de portar les mascotes lligades, s’ha autoritzat també l’entrada lliure per a gossos en 1.195,1 metres quadrats als jardins de les Dones de la Motor Ibérica, a Sant Andreu de Palomar, i 1.687,5 metres quadrats a la plaça del Congrés i els Indians. En aquest últim barri, es va suprimir la ZUC de la plaça del Canòdrom, amb 1.861,4 metres quadrats. L’altra baixa es va registrar a la Barceloneta, on es va revertir el tram del moll de la Marina on es va permetre que els propietaris de gossos els portessin descordats.
Al seu torn, l’horari en què s’admet anar acompanyat amb gossos solts s’ha incrementat des del 2023 en diferents llocs de Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Sarrià-Sant Gervasi, Sant Andreu i Sant Martí. En algunes ZUC, s’ha passat de franges intermitents durant el dia per sortir amb les mascotes sense corretja a establir-se ara un horari continu.
Al carrer de Pierre de Coubertin i al Mirador del Migdia, a Montjuïc, l’horari limitat a un parell d’hores matinals i dues o tres a la nit per acudir amb les mascotes deslligades s’ha substituït per un altre més ampli i sense interrupció entre les 07.00 i les 23.00 hores. De la mateixa manera, el parc del Mirador del Poble-sec s’ha desfet de tres torns d’accés per a amos d’animals sense lligar i ara obre sense limitació entre les 07.00 i les 22.00 hores.
Al contrari, una desena de ZUC han reduït el temps d’obertura. La que més el retalla és la dels jardins de la rambla de Sants Nord: va canviar l’horari sense pausa entre les 08.00 i les 22.00 hores a una franja de 10.00 a 16.00 i una altra de 20.00 a 22.00 hores. Al seu torn, dues places al Fòrum, les de Leonardo da Vinci i Fraternitat, van perdre el tram matinal per a passejants de gossos sense lligar i ara operen de 20.00 a 23.00 hores. La resta ha prescindit d’una o dues hores de servei.
Revisió i ajustament
Al seu torn, s’han suprimit vuit àrees de gossos, les que sí que estan tancades. No se n’ha creat cap, s’ha eixamplat la superfície de vuit i s’ha contret la de quatre. "S’han eliminat els espais més petits i s’ha treballat per assegurar que tota la població tingui a prop un espai de qualitat per passejar el gos", esgrimeix el govern municipal.
També va desaparèixer el pipicà del parc de Carles I, a la Vila Olímpica i de 2.512 metres quadrats, el més extens de Barcelona. Es va desmantellar per la construcció de nous edificis de la Universitat Pompeu Fabra. La parcel·la era molt freqüentada i l’associació de veïns recorda que falta per abordar el projecte que planeja recuperar-la dividida entre dos solars. Reclama que la construcció no es demori perquè continua sent molt demanada.
Durant els gairebé tres anys que estan en funcionament, les ZUC han acotat la seva superfície. Si sumaven 919.258 m2 el 2023, ara les zones d’ús compartit es concentren en 860.015 m2.
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