HABITATGE
Una finca del Guinardó acull 31 allotjaments turístics il·legals
L’Ajuntament obre set expedients sancionadors per infraccions molt greus amb multes que poden arribar fins als 600.000 euros.
Germán González
La Direcció de Serveis d’Inspecció (DSI) de l’Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un edifici de la travessera de Gràcia, 441, al districte d’Horta-Guinardó. És una finca de planta baixa i nou plantes més, amb un establiment hoteler amb llicència que opera en els nivells superiors i amb un total de 24 habitatges, 19 dels quals tenen llicència de vivenda d’ús turístic.
En una inspecció conjunta dels inspectors de la DSI i els serveis d’inspecció d’obres del Districte d’Horta-Guinardó, es van detectar diverses irregularitats, tant en relació amb l’ús turístic dels habitatges com en les obres que es feien dins dels immobles. Només un dels habitatges està ocupat com a residència habitual, mentre que la resta presenten usos vinculats a l’activitat turística, amb diferents graus de compliment de la normativa.
Els inspectors van actuar a partir d’una denúncia ciutadana sobre aquestes possibles irregularitats. Els tècnics van detectar la segregació d’habitatges, sense la corresponent llicència d’obres, que ha incrementat el nombre real de pisos turístics en funcionament. Així, on inicialment hi havia 19 vivendes d’uns 60 m2, la inspecció ha identificat un total de 31 entitats d’uns 30 m2 destinades a ús turístic, en alguns casos a l’empara de llicències presumptament fraudulentes i, en quatre d’aquests casos, sense cap tipus d’autorització.
Per això, l’Ajuntament ha iniciat set expedients sancionadors per infraccions molt greus de la llei de turisme, amb sancions que poden anar des dels 60.000 fins als 600.000 euros; 14 expedients de restitució i cessament de l’activitat d’habitatge d’ús turístic sense permís, que podrien arribar a deixar sense efecte les llicències d’habitatges d’ús turístic; 13 expedients de legalització d’obres i un expedient sancionador per infracció greu de la llei de turisme, amb una sanció que pot anar de 3.000 fins a 60.000 euros per sobreocupació.
Segons assenyala el consistori, els expedients d’obres comportaran l’obligació de tornar els pisos al que era el seu estat original, i també podrien comportar la incoació d’un expedient sancionador per infracció de la llei d’urbanisme o un per infracció de la llei d’habitatge.
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