Urbanisme
El Govern vol que el futur Clínic beneficiï l’Hospitalet
El municipi aspira que els barris del nord de la ciutat, amb uns alts índexs de densitat i vulnerabilitat, aprofitin l’impacte del campus.
Àlex Rebollo
Tot i que el futur Hospital Clínic no veurà la llum, almenys, fins al 2035, la delegada del Govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz, va assenyalar ahir en unes declaracions a la premsa a les portes del mercat de Bellvitge que els estudis i els treballs per fer realitat l’anhelat equipament avancen d’una manera "molt àgil". "Cada mes hi ha una reunió per part de totes les administracions que formen el consorci del nou Clínic i s’està treballant també en el Pla Director Urbanístic (PDU)", va remarcar Díaz, que va apuntar així mateix que aquest "progressa d’una manera més que adequada". També en matèria de mobilitat i, sobretot, de la prolongació de l’L3 del metro. En aquest apartat, la delegada va dir que en aquests moments s’està modificant el projecte executiu ja existent per adaptar-lo a l’arribada del Clínic i donar resposta a les necessitats de l’Hospital Sant Joan de Déu, ubicat a l’altre costat de la Diagonal.
L’executiu local de l’Hospitalet de Llobregat, ciutat on va tenir lloc la trobada, reclama des de fa mesos la necessitat que el futur centre hospitalari tingui un impacte positiu més enllà de Barcelona, on es troben els terrenys per al futur Clínic, i contribuir a desenvolupar la zona nord de l’Hospitalet, fronterera amb la capital catalana. Concretament, l’objectiu del consistori que lidera David Quirós aspira a aprofitar l’oportunitat que ofereix el futur campus als barris del nord de la ciutat, els més densos de tot Europa i amb alguns dels índexs de vulnerabilitat més elevats de l’àrea metropolitana. Específicament busca que això passi en els 156.000 metres quadrats dels terrenys de Can Rigalt, una llaminadura urbanística per a promotores i administracions: són pròxims a la Diagonal i s’ubiquen en la intersecció entre Barcelona, l’Hospitalet i Esplugues de Llobregat.
Salut, docència i recerca
Sobre aquesta qüestió que planeja sobre el nord de l’Hospitalet, Díaz va explicar que "s’està treballant per definir, des del punt de vista urbanístic, què és tot allò que encaixa amb l’Hospitalet en aquest àmbit i que pot ajudar a vertebrar i a desenvolupar activitat tractora en matèria de salut, de docència i recerca". "És una grandíssima oportunitat", va afegir Díaz.
En una línia similar es va expressar Quirós, que va definir com una "gran oportunitat" l’arribada del nou Clínic per avançar en els àmbits de la salut i el coneixement, a més de per poder urbanitzar i planificar "molt millor" tot l’entorn de Can Rigalt. "Estem treballant per poder aprofitar els usos de vivenda, de generació d’economia i d’equipaments necessaris per a la ciutat", va afirmar.
En el marc del desenvolupament de regeneració integral que també preveu l’Ajuntament hospitalenc, Quirós va indicar que el consorci definit per actuar a la zona "ja treballa" i que la pròxima aprovació dels pressupostos de la Generalitat comportaran una aportació econòmica per part del Govern catal per poder intervenir en matèria urbanística i social.
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