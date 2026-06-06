Visita del Pontífex
Lleó XIV aterra a Madrid per iniciar al primer viatge a Espanya d’un papa en 15 anys
El Pontífex és rebut a l’aeroport de Barajas pels Reis per arrencar el seu itinerari de sis dies per Madrid, Barcelona i les Canàries
Víctor Rodríguez
Ja és aquí. A les 10.12 hores, amb un lleuger avanç sobre l’hora d’arribada prevista de les 10.30 hores i en un Aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas blindat entre fortes mesures de seguretat i controls, Lleó XIV ha aterrat a Madrid per començar el seu viatge de sis dies per Espanya. L’avió amb el seguici papal a bord, entre ells el secretari d’Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin, i fins a 76 periodistes que cobreixen habitualment la informació del Vaticà, havia sortit poc després de les vuit del matí de l’aeroport de Fiumicino, a Roma.
Al cap d’uns minuts, a les 10.33, el papa Lleó XIV trepitjava per primera vegada sòl espanyol. L’esperaven al peu de l’escalinata els Reis, Felip i Letizia. Els monarques feien un petó a la mà i flanquejats per 32 militars de l’Exèrcit de l’Aire, tots tres han recorregut uns metres per l’alfombra vermella fins on es trobaven la resta d’autoritats. Entre aquestes, el president del Govern, Pedro Sánchez, els ministres de Presidència, Félix Bolaños, i Afers Exteriors, José Manuel Albares, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i l’alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. Igualment, hi havia el delegat del Govern a Madrid, Francisco Martín, l’ambaixadora espanyola davant la Santa Seu, Isabel Celaá, el president de la Conferència Episcopal, Luis Argüello, i el cardenal arquebisbe de Madrid, José Cobo.
La seva santedat i ses majestats han passat després al Pavelló d’Estat, on han conversat uns instants. Allà també esperaven el Sant Pare un grup de 25 nens d’entre 3 i 12 anys, alguns amb discapacitat, acompanyats de familiars i professors, a qui Lleó XIV ha tingut ocasió de saludar abans de dirigir-se al Palau Reial, on té lloc la cerimònia de benvinguda i on pronunciarà el primer discurs oficial. A continuació es preveu el seu primer recorregut en papamòbil pels carrers de Madrid, entre el Palau Reial i la plaça de Colón.
El pontífex dona així inici a un itinerari de sis dies que a més de Madrid el portarà fins al divendres 12 de juny a Barcelona i a les Canàries. L’escena no es vivia des que fa 15 anys Benet XVI va arribar per a la celebració de la Jornada Mundial de la Joventut (JMJ) l’agost del 2011. Lleó XIV es converteix així en el tercer papa que acudeix a Espanya i aquesta en la novena visita després de les cinc que va emprendre Joan Pau II i les tres de Benet XVI.
A la capital, entre altres actes, oficiarà una multitudinària missa diumenge a la plaça de Cibeles en la qual s’han disposat mitjans per a l’assistència de més d’un milió de persones i pronunciarà un històric discurs al Congrés dels Diputats, en la primera ocasió en què un papa parla a les Corts espanyoles.
No serà l’única fita d’una visita en què Lleó XIV assumeix el llegat del seu antecessor, Francesc, que va manifestar el seu desig d’acudir a les illes Canàries per acompanyar el drama dels migrants que arrisquen i arriben a perdre la seva vida en la ruta canària, un propòsit que no va poder materialitzar. Prevost serà tant a Gran Canària com a Tenerife i, entre altres llocs, acudirà al moll grancanari d’Arguineguín, símbol de la crisi migratòria des del 2020, on es reunirà amb supervivents que van emprendre la travessia en cayuco des de l’Àfrica i amb voluntaris que han ajudat en la seva acollida.
Serà dijous vinent, 11 de juny. Un dia abans, el dimecres 10 de juny, coincidint amb el centenari de la mort d’Antoni Gaudí, el Papa donarà sentit a un altre dels motius del viatge celebrant una eucaristia a la Sagrada Família i beneint la torre de Jesucrist. Completada el febrer passat, 144 anys després de la col·locació de la primera pedra de la basílica, eleva l’altura del temple fins als 172,5 metres.
Ahir a última hora, el Vaticà va confirmar també que en algun moment del viatge Lleó XIV es reunirà també amb algunes víctimes d’abusos al si de l’Església, una trobada sobre la qual s’havia especulat des que es va anunciar la visita.
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