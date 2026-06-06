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"El més emotiu que he viscut"

El Papa anirà a Brians, on es reunirà amb 80 presos, els que van a misses. "Fa dues nits que em desperto almenys tres vegades", diu la Josefina, una de les escollides.

La Josefina (esquerra), la presa que parlarà davant el Papa, i la Maite, reclusa que serà present en la trobada. | ENRIC FONTCUBERTA / EFE

La Josefina (esquerra), la presa que parlarà davant el Papa, i la Maite, reclusa que serà present en la trobada. | ENRIC FONTCUBERTA / EFE

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Pau Lizana Manuel

Sant Esteve Sesrovires

Lleó XIV arrencarà el seu segon dia a Barcelona, dimecres, a la presó de Brians 1. A la presó de Sant Esteve Sesrovires, on passarà poc més de 20 minuts abans d’encaminar-se a Montserrat, l’esperaran unes 100 persones: 80 presos i 20 funcionaris. Una de les persones que tindrà el privilegi de parlar amb el Papa és la Josefina, una del centenar de dones internes a Brians 1. Ella i la Montserrat, una altra reclusa, dirigiran unes paraules a Lleó XIV. "És l’acte més emocionant de la meva vida", resumia ahir.

"Fa dues nits que em desperto almenys tres vegades de l’emoció", relatava la Josefina, que és la perruquera del mòdul i que cada diumenge acudeix a les eucaristies que ofereix el pare Jesús Roy al mòdul femení. "Si no fos per Déu, m’hauria tornat boja", explicava la dona, que va agrair la tasca setmanal dels sacerdots penitenciaris. "Quan surto de missa, em sento més plena", va sentenciar.

També s’acostaran fins a Brians 1 nou dones internes a Wad-Ras. Són les costureres de l’estola que el president Salvador Illa va entregar a Lleó XIV durant la visita al Vaticà el 30 d’abril. Va ser precisament en aquesta reunió on va sorgir l’oportunitat que el Papa visités un centre penitenciari. La visita serà ràpida. El Papa arribarà amb cotxe directament al teatre de la presó a les 10.50 hores. El rebrà un grup d’interns que cantaran una cançó. El director de la presó, Jordi Pons, tindrà llavors tres minuts per fer una salutació. Seguirà el delegat de la pastoral penitenciària i capellà de Brians 1, Jesús Bel, amb una intervenció de dos minuts. A continuació serà el torn de la Josefina i la Montserrat, que dirigiran unes paraules al Papa i explicaran els seus testimonis personals. Finalment, s’interpretarà el Virolai i Lleó XIV parlarà i beneirà el centre abans de sortir cap al Monestir de Montserrat a les 11.10 hores.

Rebran el Papa, a més de les nou internes del Wad-Ras, 13 dones preses a Brians 1, 26 presos de la mateixa presó i 32 homes més que vindran des de Brians 2. Segons va explicar ahir el capellà Bel, no hi ha hagut una selecció exhaustiva i simplement s’ha convidat els presos que normalment acudeixen a les misses a la presó. De fet, segons va explicar el sacerdot, van ser molts els presos que van sol·licitar acudir a missa després de conèixer que el Papa visitava la presó. "Però s’ha optat per respectar els que ja venien abans de saber-ho", va aclarir. "Estan emocionats, hi va haver un pres que al saber que vindria em va dir: ‘El Papa ha pensat en nosaltres, ens té al cor’", va relatar Bel.

Seguretat reforçada

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El capellà també va aclarir que no s’ha descartat cap pres per motius de seguretat i va assegurar que les parròquies penitenciàries tenen per norma no parlar amb els interns dels motius que els han portat a ser allà. Per reforçar la seguretat de l’acte, s’incorporaran una cinquantena de funcionaris addicionals i, de manera excepcional, es permetrà que els equips de seguretat del Vaticà entrin al recinte amb les seves armes reglamentàries.

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