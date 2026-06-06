El Vaticà confirma que el Papa es reunirà amb víctimes d’abusos
Irene Savio
El Vaticà va trencar ahir el silenci sobre un dels assumptes més delicats del viatge de Lleó XIV a Espanya amb una nota breu, mil·limètrica, en la qual va informar que el Papa es reunirà amb víctimes d’abusos comesos per sacerdots. "En relació amb algunes informacions difoses per la premsa, puc confirmar que durant els dies del pròxim viatge apostòlic, el Sant Pare es reunirà amb algunes víctimes d’abús per part de membres del clergat a Espanya", va explicar la Santa Seu, en una nota difosa a última hora en els mitjans acreditats davant el Vaticà. "La trobada ha sigut organitzada per l’Església espanyola", van afegir les autoritats vaticanes al precisar aquest detall, no menor, perquè situa la iniciativa en els bisbes espanyols. No hi haurà, però, més informació fins després de la trobada, "en respecte de les víctimes, de la seva voluntat i de la seva privacitat".
La decisió s’emmarca en una pràctica que el difunt Francesc va repetir en altres viatges amb resultats i lectures molt diferents. Per a alguns supervivents i organitzacions de víctimes, aquestes trobades privades són insuficients, fins i tot contraproduents: permeten a l’Església catòlica mostrar proximitat personal sense que això es tradueixi en conseqüències institucionals ni rendició de comptes dels responsables. Per al Vaticà, són un gest d’acompanyament pastoral que no s’ha de confondre amb un procés judicial o disciplinar.
Per la seva banda, Espanya fa anys que mira de cara una crisi d’abusos que va tardar massa a reconèixer. La investigació impulsada pel Defensor del Poble i els treballs periodístics que la van precedir van posar xifres a un problema que la Conferència Episcopal Espanyola va tractar durant dècades amb una barreja de negació i gestió interna. Que la visita del Papa inclogui aquesta trobada és, com a mínim, un reconeixement que la qüestió no pot obviar-se.
- La nutricionista Lara Ibarra ho té clar: aquest és l’hàbit més important per perdre greix
- Sergio Gutiérrez, expert immobiliari: «Hisenda pot considerar una donació que el teu fill visqui gratis al teu pis»
- Llista: Aquests són els noms i cognoms més freqüents entre la població gironina
- «Tot i el meu cognom no munto a cavall, però soc cavaller»
- Els primers resultats de la prova pilot a la Collada de Toses indiquen que el 65% dels motoristes segueixen les marques
- Llagostera retira les funcions a un policia local per buscar el telèfon d'un 'instagramer' que l'acusava de pederàstia
- Una AFA de Girona s’ofereix a pagar 150.000 euros per climatitzar les aules i denuncia que Educació els 'dona llargues
- Un fugitiu condemnat per narcotràfic s’amaga mesos a casa de la mare a Santa Cristina d’Aro després de no tornar a la presó