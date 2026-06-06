Coneguts i saludats
Veu, consciència i necessitat
Lleó XIV
Josep Cuní
Lleó XIII va ser el primer Papa filmat per una càmera. També una de les primeres persones en acció gravades per a l’eternitat en una pel·lícula.
En unes imatges pròpies del cinema mut, se’l veu acomodant-se en una butaca a la qual s’acosta una mica encotillat recolzant-se en un bastó. Un cop ja assegut, imparteix la benedicció com qui dirigeix una orquestra. Es passa la mà pel front, com si li calgués apartar alguna perla de suor, i recupera el moviment cadenciós de santificar qui l’observa. I qui ho fa és l’objectiu –la segona imatge– cap al qual un ajudant suggereix al Pontífex que dirigeixi la mirada després d’haver-se aturat el cotxe de cavalls amb el qual es desplaça.
1896. Feia cinc anys que Gioacchino Vincenzo Raffaele Luigi Pecci havia orientat el món amb la primera encíclica social de l’Església catòlica.
La Rerum Novarum va ser la resposta del Vaticà als excessos provocats per la revolució industrial. La denúncia de l’explotació, dels abusos laborals i de la desigualtat centraven un text en el qual es criticava alhora el capitalisme radical i el socialisme marxista, per buscar un punt intermedi entre tots dos extrems que tensaven d’una manera perillosa la societat. Es reclamaven salaris justos, descans dominical, protecció de la dona treballadora i el dret a agrupar-se en sindicats. Però també el de la propietat privada, l’abolició de la qual predicava el comunisme.
Cent trenta anys després, el seu descendent al capdavant del catolicisme i hereu directe de la saga dels Lleó li agafa el relleu i adverteix que un mal ús de la intel·ligència artificial pot provocar que la història es repeteixi de manera agreujada. I amb la seva primera carta pastoral sota el braç –Magnifica Humanitas– arriba a Espanya Robert Francis Prevost (Chicago, Estats Units, 14 de setembre de 1955).
Al "despertar de la pruïja revolucionària que d’un quant temps ençà agita els pobles" que descrivia el predecessor de Lleó XIV, aquest contraposa "el cansament de viure: la realitat ens sembla massa complexa, pesada, difícil d’afrontar". Temps diferents, sí, però amb un risc més elevat d’un futur perillosament despietat contemplat amb passivitat davant de tanta impotència. I "ens apaguem, ens adormim, amb la il·lusió que quan ens despertem les coses seran diferents", com va descriure poc temps després d’ocupar la cadira de Pere.
Enfrontat a Trump
Era quan la inquietud per la seva parca exposició feia dubtar els impacients de l’encert de la seva elecció. Quan encara no s’havia enfrontat al seu compatriota Donald Trump. Quan la ultradreta del seu país estava en pausa abans de plantar-li cara i fer-lo responsable de la dissolució del Sodalicio peruà, al qual tants diners desviava. Quan Santiago Abascal no l’havia acusat "de fer negoci amb la immigració il·legal". Quan l’esquerra espanyola no l’havia convertit en l’abric moral que pal·liava el fred extrem de l’hivern del seu descontentament. No és estrany, doncs, que a la Moncloa i a Ferraz hagin cridat "¡atureu màquines que arriba el Papa!", a l’espera que la primera visita de Lleó XIV difumini, tot i que sigui per una estona, una primavera massa calorosa per a les seves desventures.
Espanya es vesteix de gala amb un desplegament propi d’un país confessional. I Pedro Sánchez, primer president a prometre el càrrec sense Bíblia ni crucifix, torna a fer de la necessitat virtut, esperant que Prevost l’ajudi a apartar un calze tan amarg.
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