Bad Bunny i el Reial Madrid en l’arribada papal
Calor, espera, fervor i moltes anècdotes. El Pontífex es va reconèixer simpatitzant de l’equip blanc i va tornar a fer el ‘six seven’, un ball viral a les xarxes socials després de ser rebut amb 21 salves d’honor a la plaça Armería que alguns van confondre amb explosions.
David López Frías
Avui se celebren les eleccions a la presidència del Reial Madrid. El candidat Riquelme va presentar dimarts el possible fitxatge de Haaland a El Hormiguero. Ahir, un dels curiosos que esperava el papa Lleó XIV a la porta de l’Almudena feia broma: "Ja arriba el fitxatge de Florentino". Curiosament, el Pontífex havia reconegut uns minuts abans, en el vol a Espanya, que és del Reial Madrid.
Així arrencava el debut de Lleó XIV a Espanya. Una parada estratègica, llarga, amb visites a quatre províncies (continuarà a Barcelona, Gran Canària i Tenerife), que començava fins i tot abans d’haver arribat a Madrid.
En aquest vol, el Pontífex va tenir l’ocasió fins i tot de parlar de Bad Bunny, el celebèrrim cantant amb qui rivalitza en popularitat (d’això anava la pregunta que li van formular) i agenda, ja que les dues gires coincideixen a la capital durant aquest cap de setmana: "Molts aniran a veure Bad Bunny, però crec que també n’hi haurà uns quants aquí", va contestar el Papa.
Lleó XIV, o Robert Francis Prevost, va ser rebut a Barajas pels Reis i les seves filles. I al centre de Madrid, a la plaça Armería, per un contingent conformat per una guàrdia d’honor de l’Esquadra de Gastadors, la Unitat de Música, el Grup d’Honor d’Escolta Reial i la Secció de Motos.
Desconcert
Allà el Papa va ser rebut a canonades. Literalment. Les 21 salves d’honor que es van disparar (17 per la seva categoria de cap d’Estat i quatre més per la presència del Rei), al costat de la interpretació de l’himne vaticà i l’espanyol, van ser el moment més emotiu del matí i el primer contacte del Pontífex amb el pols de la ciutat.
Les explosions van provocar desconcert uns metres més enllà. Al voltant d’un fortificat Palau Reial, tot tancat, s’hi amuntegaven pelegrins i curiosos des de les 9.00 hores. No els va explicar ningú allò de les salves i, per un moment, es va arribar a especular amb atemptats. Va ser només uns segons. Entre la multitud, gent de tot arreu i totes les edats. Fins i tot d’altres confessions. Luz María, una boliviana d’Usera que va aconseguir arribar a la primera fila de la tanca a còpia de tenacitat, reconeix que no és catòlica: "Soc evangèlica, però el Sant Pare és una persona molt important per a tots els cristians".
També apareixia per tot arreu una bandera d’Espanya amb una imatge del Valle de los Caídos. La portaven nombrosos assistents a tall de capa. Les regalaven membres de l’associació ultracatòlica Hazte Oír, que demanaven a Lleó XIV, amb cartells, "que salvi la creu més grossa del món".
Tensa espera entre la multitud pel retard de la comitiva i per la calorada. Aquestes banderes van acabar servint a alguns com a protecció contra el sol. Per la porta del Palau Reial desfilaven músics, policies, escortes i fins i tot un parell de vehicles militars que es van fer servir per a l’esdeveniment (les canonades), però no sortia el papamòbil.
Al públic, uns llançaven visques al Rei i d’altres al Papa. Tots dos van sortir a l’exterior alhora, un per cada porta. Felip VI, al costat de la reina Letícia i les seves filles, ho van fer per la porta principal. El Papa va emergir per un lateral, ja a bord del papamòbil, en una salutació per a l’enfervorida multitud que va durar poc més de 20 segons.
Durant la ruta matinal amb el papamòbil per Madrid, es va veure un altre dels moments que es mantindran a l’hemeroteca mental d’aquesta visita: el Papa va fer el six seven. Per segona vegada.
El six seven és una mena de ball de TikTok. Un mem que en realitat no significa res, però ja és un fenomen a internet. Té l’origen en un basquetbolista universitari americà que va dir davant d’una càmera six seven, mentre apujava i abaixava les mans. El gest es va tornar viral.
Gest icònic
Al Papa l’hi van explicar uns nens durant una trobada a Gènova amb escolars fa tres setmanes. Allà ho va fer per primera vegada. Repetir-ho a Madrid ho ha certificat com el seu gest icònic.
A la tarda l’esperava Niña Pastori. Era una de les artistes triades per cantar a Prevost durant la visita a la seu de Càritas a Lucero, un barri obrer de Madrid.
D’allà cap a la plaça de Lima, en la qual va presidir la vigília de dos quarts de nou i que es va convertir en l’acte més multitudinari del dia en el qual Lleó XIV va confessar que és del Madrid. Avui visitarà Cibeles. Demà, el Santiago Bernabéu.
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