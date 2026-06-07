Els experts ho tenen clar: Fer això amb el testament pot evitar molts conflictes familiars
Advocats i notaris recomanen identificar clarament qui rebrà cada bé per reduir disputes entre germans i facilitar la gestió de l’herència
Quan una persona deixa una herència, els problemes no acostumen a aparèixer pel valor dels béns, sinó per les diferències d’opinió entre els hereus. Un dels casos més habituals és el de l’habitatge familiar: mentre un germà vol vendre’l per obtenir liquiditat, un altre prefereix conservar-lo per motius sentimentals i un tercer aposta per llogar-lo per generar ingressos.
Aquesta situació és especialment freqüent quan una mateixa propietat passa a mans de diversos hereus. Qualsevol decisió important requereix el consentiment de tots els copropietaris, una circumstància que sovint acaba provocant desacords i bloquejos.
La copropietat és una de les principals fonts de conflicte
Segons expliquen especialistes en successions, moltes disputes familiars neixen precisament quan diversos germans hereten conjuntament un mateix immoble. Tot i tenir els mateixos drets sobre la propietat, arribar a un acord no sempre és fàcil.
Els experts recorden que darrere d'una herència no només hi ha qüestions econòmiques. També entren en joc factors emocionals, necessitats personals i expectatives diferents que poden complicar el repartiment.
Per aquest motiu, cada vegada més professionals recomanen planificar amb antelació la distribució dels béns i deixar-la clarament especificada al testament.
Assignar béns concrets a cada fill
Una de les fórmules que més recomanen advocats i notaris consisteix a atribuir béns concrets a cada hereu en lloc de deixar-los en copropietat.
Això pot significar, per exemple, que un dels fills rebi l'habitatge familiar mentre els altres són compensats amb estalvis, inversions, altres immobles o altres actius del patrimoni.
Segons els experts, aquest sistema acostuma a reduir considerablement els conflictes posteriors, ja que evita que diverses persones hagin de posar-se d'acord constantment sobre la gestió d'un mateix bé.
Planificar l’herència facilita els tràmits
A més de reduir tensions familiars, deixar clar el repartiment també simplifica els tràmits administratius i accelera l'acceptació de l'herència.
Els especialistes recomanen revisar periòdicament el testament per adaptar-lo als canvis familiars i patrimonials que es produeixin amb el pas dels anys.
Evitar problemes futurs
Els professionals del dret successori coincideixen que una bona planificació és una de les millors eines per preservar la convivència familiar després d'una defunció.
Determinar amb precisió qui rebrà cada bé, especialment quan hi ha habitatges o patrimoni de valor elevat, pot evitar desacords que sovint acaben als tribunals i allargar durant anys la resolució de l'herència.
En definitiva, deixar les decisions ben definides i documentades no només facilita el repartiment del patrimoni, sinó que també contribueix a evitar conflictes entre els hereus en un moment especialment delicat per a qualsevol família.
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