LLEÓ XIV A ESPANYA
Lleó XIV insisteix en la seva crida a la caritat en la missa de Cibeles: «Ningú pot agenollar-se davant el Senyor i menysprear el germà»
El pontífex insta directament els fidels espanyols que la religiositat no sigui «un museu del passat» davant centenars de milers d’assistents
Víctor Rodríguez
Amb tota cerimònia, inclosa la lectura cantada de l’Evangeli, i davant centenars de milers de fidels, més d’1,2 milions segons els organitzadors, una mica menys, entorn d’1,1 milions segons la Delegació del Govern, el papa Lleó XIVha oficiat aquest matí la santa missa a la plaça de Cibeles de Madrid. Una de les cites centrals del seu viatge de sis dies a Espanya, en el qual també visitarà Barcelona i les Canàries. Des d’aquesta eucaristia, ha tornat a llançar, com ja va fer ahir, un missatge de caritat envers el proïsme: «els pobres», «els abatuts» i «els qui estan sols i desemparats». «Ningú pot agenollar-se davant el Senyor i menysprear el germà», ha assenyalat sense deixar matís al dubte.
Al cor d’un dels països on el catolicisme encara manté més presència a Europa, i envoltat a l’altar per la pràctica totalitat de la jerarquia eclesial espanyola, el Pontífex ha cridat els espanyols a «tornar a les arrels de la fe». Prevost ha centrat la seva homilia en la tradició del Corpus Christi i les seves processons, una celebració que, segons ha remarcat, no ha de ser una «supervivència folklòrica» ni un mer romanent estètic, sinó una cosa viva i profunda.
«Si en la celebració eucarística Crist s’entrega com a aliment, la processó diu que Ell no es manté tancat al temple, sinó que surt a la nostra trobada», ha recordat sota un sol penitent per als pelegrins. Després d’adreçar-se dissabte als joves, Lleó XIV ha apel·lat avui als avis perquè esdevinguin «constructors d’un món nou» i «protagonistes de la transformació de la història».
Més explícit encara ha sigut més endavant, quan ha demanat a la multitud de fidels espanyols un compromís per renovar i estendre la fe en un país i un continent on, a vegades, aquesta retrocedeix. Una mena de nou impuls. «Vet aquí una missió per a l’Espanya d’avui i de demà: que la religiositat que des de fa segles dona alè a aquest país no sigui un museu del passat que es visita, sinó una escola de fe de la qual nodrir-se també en el present».
Una fe molt concreta. Ha sigut en aquest punt en què ha enunciat que aquesta escola de fe «ens ensenya a agenollar-nos davant Déu i davant el proïsme, perquè ningú pot agenollar-se davant el Senyor i menysprear el germà».
Ho ha afirmat davant els Reis i les seves filles i la ministra d’Educació, Milagros Tolón, única representant del Govern en la missa, però també davant una luxosa representació del PP, del cap de l’oposició, Alberto Núñez Feijóo, a la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso. També hi ha assistit l’alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, que abans de la missa ha lliurat al Sant Pare la Clau d’Or de la Vila de Madrid.
Per part de Vox no ha acudit Santiago Abascal, la formació d’ultradreta ja havia avançat que no hi aniria i seria la seva portaveu al Congrés dels Diputats, Pepa Millán qui fes acte de presència. En un moment en què els dos partits tensen el debat migratori, les paraules de Lleó XIV no deixen de resultar incòmodes mentre la dreta endureix el discurs.
Un dia després de la vigília celebrada dissabte amb mig milió d’assistents, l’eucaristia de Cibeles es presenta, de moment, com l’acte més multitudinari i un dels més rellevants des del punt de vista pastoral de tota la visita del Papa a Espanya. Ja des de tres hores abans de l’inici, centenars de fidels esperaven als voltants de la plaça. Uns 380.000 fidels s’havien registrat prèviament per assistir-hi, però el registre no era obligatori, de manera que l’assistència final ha estat considerablement superior.
El desplegament ha estat descomunal i s’ha plantejat com una exhibició de força de l’Església madrilenya i espanyola: un escenari de 55 metres d’amplada i 20 de profunditat, més de 40 pantalles i 600 altaveus per seguir la celebració, més de 2.100 sacerdots per distribuir la comunió i unes 600.000 formes consagrades, a més d’una orquestra i un cor de més de 400 membres.
La missa ha estat seguida d’una processó del Corpus Christi, en la qual el Papa ha portat la custòdia sota pal·li, precedit per religiosos i nens de primera comunió, en el tram ascendent del carrer d’Alcalá de Madrid. Tot això després que dissabte arrenqués el seu periple espanyol amb un contundent missatge en favor de la pau, el multilateralisme i una reivindicació de la caritat, i un dia abans del seu històric discurs al Congrés dels Diputats, la primera ocasió en què un pontífex parlarà a les Corts espanyoles.
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