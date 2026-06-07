Lleó XIV llança un missatge de proximitat als vulnerables
«La caritat no pot esperar», afirma el Papa en una primera i intensa jornada en què va fer una crida a la classe dirigent a «abandonar» la polarització / La seva agenda va culminar amb una multitudinària vigília davant més de 500.000 joves
Víctor Rodríguez
Entre l’institucional, el social i el pastoral, Lleó XIV va iniciar ahir el viatge que durant sis dies el portarà per Madrid, Barcelona, Gran Canària i Tenerife, la primera visita a Espanya d’un papa en 15 anys, i ho va fer amb un potent missatge polític que va voler llançar des de l’arrencada del seu periple espanyol. El Pontífex va ser directe i ferm en aquest sentit, deixant un to més relaxat i els gestos més pròxims per a vulnerables i joves. Així, va mirar de buscar l’equilibri entre les advertències per les males decisions que es prenen als Estats o al món amb la necessitat de la proximitat i l’ajuda urgent, sense peròs, als que més la necessiten.
Aquests objectius amb què ha arribat el Papa a Espanya expliquen que, en una intensa jornada, fes una crida a la classe política a la reconciliació i a evitar la polarització, insistint en la pau i el multilateralisme. Però, al mateix temps, convidés a "cultivar un cor sensible a les necessitats dels altres", una vegada va deixar els alts càrrecs de les institucions espanyoles per anar a un centre que treballa amb els més vulnerables. Davant milers de joves, ja cap al tard, va arengar a testimoniar la seva fe per donar "una nova direcció a la societat".
Tot això, tot just hores després que el Vaticà confirmés que en els pròxims dies Lleó XIV mantindrà una trobada amb víctimes d’abusos sexuals al si de l’Església, cosa que afegeix encara més rellevància al seu viatge, per ser aquest un tema de màxima sensibilitat al nostre país, amb centenars de denúncies sobre això.
Ho va començar tot a les 10.12 hores del matí. Amb puntualitat vaticana, l’Airbus A-320 d’ITA Airways que el portava des de Roma aterrava a l’Aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Uns minuts després Lleó XIV trepitjava per primera vegada com a Papa sòl espanyol. Era la primera presa de contacte del carrusel d’actes en una atapeïda agenda del primer dia dels sis que el Papa passarà a Espanya i que continuava amb la cerimònia oficial de benvinguda al Palau Reial.
Va ser allà on Lleó XIV va pronunciar, en presència dels Reis, el president del Govern, Pedro Sánchez, i les principals autoritats de l’Estat, inclosos tots els presidents autonòmics amb l’excepció del lehendakari, Imanol Pradales (que sí que acudirà a un dels actes a les Canàries), el primer discurs del seu viatge. Una intervenció realment de pes que va desbordar allò eclesial i en la qual va agrair a Espanya "la seva fidelitat al dret internacional i al multilateralisme" i "el seu compromís actiu amb la pau i amb la solidaritat dels pobles". Unes paraules que incideixen en la distància que Prevost agafa amb el seu compatriota, el president dels EUA, Donald Trump.
Les paraules de Felip VI
Hi van assistir també representants de l’oposició, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal, singularment. En dos dies parlarà al Congrés, però Lleó XIV no ha esperat per convidar la classe política present a "abandonar les narratives divisives i polaritzants". De no menys pes va ser la seva intervenció al Saló de Columnes del Palau Reial de Felip VI, que per primera vegada es referia als abusos sexuals de l’Església espanyola i remarcava la "claredat i fermesa" del Pontífex, "essencials en el procés guaridor i de reparació del mal infligit".
Després de la recepció i un recorregut en papamòbil fins a completar el trajecte a la Nunciatura Apostòlica –on s’allotja durant la seva estada a la capital i que va ser seguit per unes 130.000 persones–, el Pontífex va afrontar a la tarda la segona meitat del dia. De la pompa del Palau Reial, a la realitat de la vida al carrer: Lleó XIV va visitar el projecte social CEDIA de Càritas, un centre al districte de Carabanchel, en una de les zones més humils de Madrid, on l’any passat es van atendre més de 2.500 persones sense llar.
El Papa no va deixar de donar accent social a aquest viatge pastoral, en el qual també visitarà una presó a Barcelona i acudirà al moll d’Arguinegrín, a Gran Canària, espai simbòlic de la crisi migratòria i el drama de la ruta atlàntica.
Allà, al madrileny barri de Lucero, va insistir en el missatge de proximitat als vulnerables i va proclamar sense embuts que "la caritat no admet demores". En una emotiva trobada que va servir d’"abraçada" de la Pastoral Social de l’Església a Lleó XIV, va escoltar, entre altres testimonis, el de Khadri, arribat del Senegal el 2020 i que avui ajuda en l’acollida de migrants. El jove li va fer entrega d’un regal carregat de significat en el context del recent procés de regularització: una rèplica del seu permís de residència. Un avançament, segurament, del que es viurà a les Canàries.
Estil de vida i caritat
Lleó XIV va concloure la primera jornada de la visita a la plaça de Lima amb una vigília amb joves que des de primera hora de la tarda van arribar per centenars. Fins a 280.000 s’havien registrat tot i que l’afluència final va ser molt més gran, unes 500.000 persones segons va informar la Delegació del Govern. A ells va dirigir un altre missatge nítid. "Sigueu humans, homes i dones de carn i ossos, no aparences. La nostra fe és un estil de vida que es compleix en la caritat", va exhortar. "Aquesta, estimats joves, és la virtut que canvia la història més que cap altra".
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