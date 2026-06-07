VISITA DEL PAPA LLEÓ XIV
1,2 milions d’assistents, gairebé mig milió d’hòsties consagrades i 8 mil voluntaris: les xifres de la missa del Corpus a Madrid
El SAMUR va establir cinc punts de control a l’entorn de Cibeles
Els cops de calor van ser una constant i hi va haver queixes de voluntaris per l’organització
David López Frías
El Carlos, un seminarista de 23 anys, es mou entre la multitud de l’entorn de Cibeles amb la mateixa agilitat que un venedor de refrescos. La diferència és que ell reparteix hòsties. Consagrades. És una de les gairebé dues mil persones que ofereix la comunió als presents que no han pogut arribar fins al cor de la missa.
«Entre seminaristes i ministres extraordinaris nomenats per a l’ocasió, som uns 1.800 donant la comunió entre tots els sectors. A això se li ha de sumar la presència d’uns 500 sacerdots», explica a EL PERIÓDICO mentre beneeix l’oblea per donar-la a una dona en cadira de rodes. L’assistència es calcula pròxima a les 1.200.000 persones. El nombre de pans, en 460.000 unitats.
El Daniel va acompanyat d’una jove voluntària, vestida de blanc i taronja, que li sosté un paraigua a tall de para-sol. És la funció dels vuit mil voluntaris que participen en l’esdeveniment: sostenir. «Fem de tot: des de donar indicacions fins a atendre cops de calor», explica la María, una voluntària d’una parròquia d’Hortaleza.
Cinc punts sanitaris
Precisament els cops de calor van ser protagonistes negatius de la cerimònia. Efectius de Policia Nacional revelaven que «no n’hi ha hagut tants com imaginàvem en proporció amb la quantitat d’assistents, perquè la calor no ha pressionat tant. Però sí que n’hem atès uns quants». Prop de 14.000 agents vetllaven pel bon funcionament d’un esdeveniment que no va registrar un sol incident greu.
El SAMUR va distribuir una sèrie de punts sanitaris avançats en cinc llocs de l’entorn: a la Gran Via, Passeig del Prado, Bárbara de Braganza, Cánovas del Castillo i Armada Espanyola. Una xifra que molts afectats pel sol no van dubtar a considerar «insuficients».
Queixes organitzatives
El Daniel porta un però taronja. Això el distingeix com un dels caps d’equip. Ells van rebre formació, dies abans de la celebració, en coordinació i primers auxilis. Lamenta «que un esdeveniment tan multitudinari no s’hagi organitzat bé. Els voluntaris hem arribat i ningú sabia què havíem de fer», prossegueix la María.
Perquè l’organització, no obstant, ha deixat bastant a desitjar: «Ha faltat comunicació i organització. Els voluntaris portem aquí des de les 5 o les 6 del matí, però no ens han facilitat l’arribada. Les estacions de metro pròximes (Retiro, Velázquez, Serrano o Colom) estaven tancades. I hi ha voluntaris que venen des de molt lluny per ajudar. No se’ls ha tingut en compte», resumeix Domingo, de la parròquia de San Benito a Madrid.
Zero incidents, això sí, a l’entorn: «És un públic fàcil per a això. Gent molt respectuosa; no són hooligans», assenyala el Daniel, que no vol imaginar «com s’hagués desenvolupat l’acte sense la participació dels voluntaris».
Avituallament difícil
Un treball, el dels voluntaris, que no està pagat (literalment). Que ha estalviat a l’organització una gran quantitat de diners i que tampoc ha facilitat aquests soferts cooperants ni la recàrrega de forces: «Havíem d’anar a un punt d’avituallament i jo no hi he anat, no ho posaven fàcil», conclou la María.
La fe mou muntanyes. També milers de persones que s’han presentat de forma altruista per ajudar, sense esperar res a canvi, en els actes del papa León XIV a Madrid. Són 8 mil, però es van rebre més de 20 mil sol·licituds.
El sentir general dels afavorits, a l’acabar la cerimònia, va ser «de satisfacció per l’ajuda que hem deixat, però que ens han deixat una mica oblidats», sentenciaven un grup de voluntaris mentre la concurrència abandonava, de manera ordenada, els sectors habilitats per escoltar la missa.
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