Compte enrere per a la PAU
Què se n’ha fet de Berta García, l’alumna que va treure la millor nota a la selectivitat catalana: «El pitjor de la universitat és Rodalies i els mals professors»
L’alumna, matriculada amb beca en Enginyeria Biomèdica a la UB, recomana «calma» davant les PAU: «Només és un tràmit; després podran disfrutar d’un gran estiu»
Les cinc carreres amb nota de tall de 5 i alta ocupabilitat
Olga Pereda
Alumna de l’institut públic de Vilanova del Vallès, Berta García va aconseguir un 9,9 a la PAU del 2025, la millor nota l’any passat a Catalunya. Amb els resultats de batxillerat i la part voluntària de la selectivitat, que permet sumar fins a quatre punts més, va arribar a una nota d’admissió de 13,96, a només quatre centèsimes de la màxima possible: 14. La Berta no es dona gaire importància. A l’hora d’explicar la clau del seu èxit acadèmic, no parla d’un cervell privilegiat, sinó d’una cosa bastant més senzilla: «Estudiar, estudiar i estudiar». Això és, precisament, el que continua fent a la universitat. Satisfeta amb la seva vida acadèmica, assenyala dos inconvenients al campus: «Rodalies i els pocs professors que no saben explicar bé la seva assignatura».
L’any passat, la Berta va compartir el 9,9 amb dues noies més de la demarcació de Barcelona, les dues estudiants d’escoles vinculades a l’Opus: Catalina Goytisolo, del centre Canigó de Barcelona, i Raquel Giménez, de La Vall de Bellaterra. Amb la seva impressionant nota d’admissió, Berta va entrar al setembre en el grau que volia: Enginyeria Biomèdica a la Universitat de Barcelona (UB), un grau que combina continguts de Medicina i d’Enginyeria i amb una nota de tall de 12,47. «És una carrera que té moltes sortides laborals. Pots treballar en una empresa privada, en un laboratori, en un hospital... Jo encara no tinc clar què faré», explica la universitària, que reclama més orientació tant als instituts com als campus.
La Berta gaudeix d’una beca del Ministeri d’Educació i FP. «Espero que me la continuïn donant durant tot el grau», diu amb un somriure. En plena època d’exàmens (l’últim el té el 19 de juny), fa un lloc a la seva atapeïda agenda per parlar amb aquest diari. Vol animar tots els nois i noies que estan aquests dies immersos en la selectivitat o a punt de fer-la, com passa a Catalunya, on la PAU se celebrarà els pròxims dies 9, 10 i 11 de juny. «M’agradaria transmetre’ls calma. A la sele només entra el que has estudiat al batxillerat, així que, si l’has portat bé, no hi ha motiu per preocupar-se. És només un tràmit. A més, gairebé el 95% de nois i noies l’aprova. Quan acabin, estic convençuda que disfrutaran d’un gran estiu», destaca.
Un gran estiu
En el seu cas, l’estiu després de la PAU va ser espectacular. Se’n va anar de viatge amb un grup d’amigues a Corfú (Grècia) i va passar la resta de les vacances amb la seva família. La Berta té un germà de 16 anys que estudia 4t d’ESO i que també treu notes brillants. No tant com ella perquè ell dedica molt temps a l’esport. Ella també és esportista. De petita va fer natació i després es va apuntar a un gimnàs per conciliar millor amb els horaris de l’institut, la seva absoluta prioritat.
Va cursar batxillerat científic i va elaborar un treball de recerca d’Enginyeria Química sobre com extreure fòsfor de les aigües residuals. «Ho vaig fer a través del Programa Argó de la UAB, que em va permetre anar als seus laboratoris i treballar amb tutors que eren ja investigadors universitaris, va ser una molt bona experiència», recorda.
«Rodalies és un desgavell. Tinc companys que viuen a 30 quilòmetres de Barcelona i tarden dues hores a arribar a la universitat»
Professors que no saben explicar
La Berta explica que el grau que està estudiant aquest any és difícil. «Molt difícil», afegeix amb un somriure. Molts companys necessiten pagar una acadèmia privada per a alguna assignatura que se’ls fa costa amunt. Ella, de moment, no ho necessita. Però reconeix que alguns professors, molt pocs, no són el que s’esperava. I aquí entra en escena el problema del qual tant es parla als campus catalans en les últimes setmanes: l’absentisme.
«Tenim professors –no són majoria– que saben moltíssim de l’assignatura que imparteixen, però no saben ensenyar-la bé. Alguns companys s’han apuntat a acadèmies, que ja són un veritable negoci»
«No són majoria, però hi ha professors que saben moltíssim de l’assignatura que imparteixen, però no la saben explicar, no l’ensenyen bé, no la transmeten. Amb aquest panorama, alguns companys s’han apuntat a acadèmies, que s’han convertit en un veritable negoci. I d’altres, com jo, busquem a internet apunts d’aquesta assignatura d’altres universitats i d’altres docents. Me’ls llegeixo i els rellegeixo fins a entendre-ho tot. És un rotllo, perquè arribes a casa i sembla que has de començar de zero», critica.
El «desgavell» de Rodalies
En una aula de només 50 estudiants (el nombre reduït de places és un dels factors que expliquen les elevades notes de tall), la Berta ha fet grans amistats a la facultat i continua mantenint la seva colla de l’institut de Vilanova, on viu la seva mare. Ella resideix ara a Barcelona, amb el seu pare, i considera una sort immensa ser a prop del campus. «M’estalvio el lloguer i també el maldecap constant de Rodalies. Tinc companys que viuen a 30 quilòmetres de Barcelona i tarden dues hores a arribar a la universitat», es lamenta.
- Què se n’ha fet de Berta García, l’alumna que va treure la millor nota a la selectivitat catalana: «El pitjor de la universitat és Rodalies i els mals professors»
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