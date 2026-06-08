Sistema protegit amb patent
Una boia flotant electromagnètica contra les meduses: així és el nou invent per allunyar-les de les platges del Mediterrani
Investigadors de la Universitat d’Alacant ideen una tecnologia que redueix la capacitat dels animals marins per moure’s
A. Fajardo
Una solució per frenar l’arribada d’un dels principals enemics dels banyistes cada estiu. El grup de recerca de Gestió i Restauració d’Ecosistemes Terrestres i Marins (GRE) de la Universitat d’Alacant ha desenvolupat una nova tecnologia que consisteix en un sistema electrònic capaç de dissuadir i reduir l’arribada d’aquests animals marins a les platges mitjançant la generació de camps electromagnètics.
El moviment de les meduses es basa en pulsacions mitjançant les quals contrauen la seva umbrela per crear un flux d’aigua que els permet moure’s. Mitjançant la creació de camps electromagnètics és possible reduir el nombre de pulsacions de les meduses, amb la qual cosa es redueix la capacitat per moure’s i mantenir la seva posició, segons ha informat la institució acadèmica.
D’aquesta manera, queden limitades temporalment en els seus moviments, però quan s’allunyen de l’emissor, per efecte de la gravetat i dels corrents, recuperen la mobilitat completa.
La Universitat d’Alacant garanteix que el sistema és completament inofensiu i, una vegada fora del radi d’acció del dispositiu, poden desplaçar-se regularment. «La tecnologia és totalment innòcua i sostenible, ja que genera un efecte dissuasori immediat a les meduses sense produir-los cap dany i sense produir cap residu que afecti el medi marí», expliquen en el grup de recerca. Així mateix, «a diferència de les barreres físiques que també afecten altres espècies, aquest sistema actua únicament sobre les meduses sense produir efectes negatius a altres espècies».
¿En què consisteix?
El dispositiu permet allunyar-les de zones sensibles com àrees de captació d’aigua, instal·lacions aquícoles o zones de bany. Està format per una boia flotant que incorpora el dispositiu amb els diferents elements electrònics i les fonts d’energia, i una cadena amb un pes en el seu extrem inferior perquè l’estructura quedi en posició vertical.
A més, compta amb una sèrie de bobines que generen els camps electromagnètics i en diferents punts de la cadena a diferents profunditats es col·loquen els emissors de les ones.
Segons els investigadors, «la solució té més eficàcia davant altres opcions, i garanteix que afecta qualsevol espècimen que s’aproximi al dispositiu, cosa que aporta més seguretat davant possibles obstruccions en sistemes industrials i protegeix les àrees de bany a la costa».
Un altre dels avantatges assenyalats pels investigadors és que «té menor cost que les barreres físiques i té menys necessitat de manteniment per les seves dimensions i, a més, els principals elements del dispositiu es concentren a la boia flotant, amb la qual cosa accedir-hi i reparar-lo o substituir els components és més senzill».
La tecnologia està orientada a la protecció d’àrees marines sensibles davant la presència de meduses, bé per protegir els banyistes o bé per a empreses que desenvolupen la seva activitat en entorns costaners o que requereixen la captació d’aigua marina, com plantes dessalinitzadores, instal·lacions d’aqüicultura o altres indústries.
La innovació està protegida mitjançant sol·licitud de patent.L’Oficina de Transferència de Resultats de la Investigació (OTRI) de la Universitat d’Alacant ha llançat una oferta tecnològica per trobar empreses interessades en l’explotació comercial mitjançant acords de llicència i desenvolupament de projectes d’R+D.
- Què se n’ha fet de Berta García, l’alumna que va treure la millor nota a la selectivitat catalana: «El pitjor de la universitat és Rodalies i els mals professors»
- Famílies d’una escola denuncien que els seus fills van trobar insectes a la sopa del menjador
- Mansour Gueye, el senegalès que després d’una dura travessia en pastera va acabar vivint a Espanya: 'No es pot jutjar ningú pel color de la pell, soc aquí per guanyar-me la vida
- Aquest és el percentatge del sou que els gironins destinen a pagar el lloguer
- Bitàcora, el bar de Palamós amb cuina d'alta qualitat: “Pots venir un dia a fer unes braves i un altre dia a menjar ostres”
- Ingressat greu al Trueta després de caure des de diversos metres a la rampa del pàrquing de l’estació d’autobusos de Lloret
- Necrològiques del 7 de juny de 2026
- Un bar denuncia perjudicis pel rodatge de ‘Tomb Raider’ a Girona i reclama el mateix tracte que altres negocis afectats