Llei de la segona oportunitat
El despatx de Los Morancos cancel·la 29 milions en deutes: «Res et dona més alegria que ajudar les persones»
Jorge i César Cadaval celebren els tres anys de vida de Libres de Deuda: l’empresa ha resolt 452 expedients de persones que s’han acollit a la llei de la segona oportunitat
«En aquests anys hem vist moltíssim patiment», admeten en una entrevista amb EL PERIÓDICO
Los Morancos celebren els dos anys del seu despatx de cancel·lació de deutes: «L’important és que hem fet feliç molta gent»
Nieves Salinas
Més de 29 milions d’euros exonerats en 452 expedients resolts, 53 milions tramitant-se, 800 clients atesos, 15.000 consultes despatxades, 110.000 visites a la pàgina web… És l’exitós balanç dels tres anys de vida de Libres de Deuda, el despatx que Los Morancos van posar en marxa el juny del 2023 i facilita a persones insolvents acollir-se a la llei de la segona oportunitat (LSO) i reestructurar els seus deutes. «No hi ha res que et doni més alegria que ajudar les persones» confessen els germans Jorge i César Cadaval en entrevista amb EL PERIÓDICO.
El duo sevillà –que, en aquests dies, al Teatre Capitol de Madrid, ofereix les últimes funcions del seu espectacle ‘Bota Antonia’– reflexiona sobre el que ha suposat un projecte que, asseguren, els ha donat no poques satisfaccions i que es va iniciar, gairebé de casualitat, després que els parlés de la LSO un amic a Barcelona.
La confiança
Insisteixen els germans Cadaval en què sempre han volgut fer les coses de forma molt seriosa, com ho han fet en una trajectòria artística de 47 anys que els ha guanyat el carinyo de tothom: «La confiança que podem donar a la gent és, sobretot, que som molt legals», assegura Jorge. «La il·lusió que anés bé no ens ha faltat mai. Sabíem l’equip que teníem darrere», afegeix Cèsar que, no obstant, admet que «estan impressionats» sobre com ha anat la marxa del despatx.
Lliures de Deute facilita a qui ho necessiti –i compleixi els requisits que exigeix la normativa–acollir-se a la LSO, que va entrar en vigor el juliol del 2015
Lliures de Deute facilita a qui ho necessiti – i compleixi els requisits que exigeix la llei – acollir-se a la LSO, que va entrar en vigor el juliol del 2015. S’ha implementat a diversos països per proporcionar a les persones físiques (particulars) i autònoms una via per acabar amb la seva insolvència econòmica, evitant així la declaració de fallida o fallida.
En els últims mesos, a més, s’ha produït una novetat. El Tribunal Suprem va dictar al febrer tres sentències que afecten milers de persones endeutades. A partir d’ara, els ciutadans poden ser exonerats dels seus deutes públics al mecanisme de la LSO. Això sí, només fins a un màxim de 10.000 euros.
La bona fe
Un canvi que també afecta els clients que acudeixen a Lliures de Deute, amb seu a Sevilla. Amb matisos, explica des del despatx: «Cal analitzar bé el deute públic. En determinades ocasions es poden exonerar més de 10.000 euros. Ja no només amb la Seguretat Social i Hisenda, sinó amb qualsevol creditor públic. També ha entrat amb força el requisit de la bona fe. Sempre ha sigut important demostrar-la, però ara molt més».
«No deixarem ningú tirat, per això som exigents amb els requisits de la llei i amb els nostres interns. Si el nostre equip no ho veu viable (un cas), no ho fem», afegeixen els humoristes. «Hi ha gent, com en totes les coses de la vida, que no li explica la veritat ni al metge... Aquí es tracta de persones que siguin insolvents, que no tinguin res», remarca César.
Persones angoixades
Són César i Jorge els que, moltes vegades, donen als clients la notícia que els han exonerat el seu deute. «Els truquem i no s’ho creuen... Ploren, criden... És important perquè aquesta persona, ara mateix, està que no dorm, que no té el cap al seu lloc, perquè no paren de trucar els creditors i és un aclaparament complet. Hi ha fins i tot creditors que fins i tot amenacen. Això cal dir-ho també», assenyala Jorge.
A més, per allò de la serietat i perquè saben que es juguen la seva reputació, els interessa moltíssim ser transparents. «És que hi ha moltes empreses d’aquestes que no saps ni amb qui parles. Aquí el primer que fem és identificar-nos completament tots. I la persona que t’atendrà serà amb el teu cas en tot moment», expliquen. L’empatia, apunten, és fonamental: «És també un tema de confiança. El que volem és que quan arribin, sentin que els advocats que els estan atenent, empatitzen».
Demandes com xurros
A Libres de Deuda, repeteixen, «no es fan demandes com xurros». Diuen Los Morancos que són «molt pesats amb el benestar de la gent». Parlen de "casos tremends. Ens trobem amb gent de diferent edat, amb les seves vides, els seus problemes... és molt complicat». «Hem vist molt patiment», sintetitzen.
Al Jorge el va impactar especialment, i així ho explica, el cas de la Judith, tan sols 23 anys, amb un deute de 25.603. «Una noia joveníssima que estava boja per començar la seva vida i a qui estafen», resumeix. Després d’aconseguir una feina, que li va permetre començar una etapa d’estabilitat, el 2025, va ser víctima d’una estafa que va donar lloc a la contractació de diversos productes financers al seu nom. Li va generar un important deute que mai hauria assumit voluntàriament atesa la seva limitada capacitat econòmica.
Esmenten el cas de l’Alberto, empresari de la construcció, «un exemple clar del que la pandèmia s’ha carregat», amb deutes que ascendeixen a 619.660 euros
La pressió li va provocar episodis d’ansietat que van afectar la seva estabilitat personal i laboral. Va acabar perdent la feina i es va veure obligada a dependre parcialment de l’ajuda dels seus pares. Està en una situació d’insolvència sobrevinguda, no derivada d’una actuació irresponsable, sinó d’unes circumstàncies extraordinàries alienes a la seva voluntat. El concurs de creditors és l’única via per poder recuperar la seva estabilitat i començar de nou, detalla el despatx. Esmenten, també, el cas de l’Alberto, empresari de la construcció, «un exemple clar del que la pandèmia s’ha carregat», amb deutes que ascendeixen a 619.660 euros.
«Nosaltres hem de donar gràcies a la vida diàriament. Omplir un teatre després de 47 anys amb mil persones no és gens fàcil. Amb el despatx, la satisfacció, de saber que s’estan fent les coses bé i, sobretot, en la mesura que volíem, després de tants anys lluitant, és molt gran. Veus que canvia la vida a les persones», conclouen els germans Cadaval.
- Què se n’ha fet de Berta García, l’alumna que va treure la millor nota a la selectivitat catalana: «El pitjor de la universitat és Rodalies i els mals professors»
- Famílies d’una escola denuncien que els seus fills van trobar insectes a la sopa del menjador
- Mansour Gueye, el senegalès que després d’una dura travessia en pastera va acabar vivint a Espanya: 'No es pot jutjar ningú pel color de la pell, soc aquí per guanyar-me la vida
- Aquest és el percentatge del sou que els gironins destinen a pagar el lloguer
- Bitàcora, el bar de Palamós amb cuina d'alta qualitat: “Pots venir un dia a fer unes braves i un altre dia a menjar ostres”
- Ingressat greu al Trueta després de caure des de diversos metres a la rampa del pàrquing de l’estació d’autobusos de Lloret
- Necrològiques del 7 de juny de 2026
- Un bar denuncia perjudicis pel rodatge de ‘Tomb Raider’ a Girona i reclama el mateix tracte que altres negocis afectats