"Els profes ens han ajudat"
Alumnes d’instituts públics es queixen del greuge que suposa competir per les notes de tall amb estudiants de centres privats o concertats que no han secundat vagues, tot i que expliquen que hi ha professors que fins i tot els han donat el seu número de telèfon per resoldre dubtes.
JORDI PUIG / CRISTIAN SEBASTIÁN
Els alumnes de segon de batxillerat de Catalunya es troben en l’esprint final abans d’afrontar, entre demà i dijous vinent, les proves d’accés a la universitat (PAU). Als nervis i hores d’estudi d’última hora, aquest any se suma un molest convidat: l’impacte que les vagues educatives han tingut al llarg del curs, especialment en el sempre sensible tram final, en el cas dels alumnes dels instituts públics. "Alguns temaris els hem finalitzat un cop acabat el curs i no sempre hem pogut repassar-los amb els professors", afirma la Keila Quiroz, una de les desenes d’estudiants que aquests dies han estat repassant a la biblioteca Josep Janés de l’Hospitalet de Llobregat.
La tensió és palpable, i més quan, diuen, competeixen en les notes de tall amb els alumnes dels centres concertats o privats, que han tingut un curs sense incidències. "Jo entenc les protestes dels professors, perquè la situació a l’escola ha de millorar ja, però segon de batxillerat és molt estressant i les vagues han afegit tensió: no només et prepares pitjor, sinó que tens el plus de disputar-te l’accés al grau amb alumnes que han tingut un curs normal", diu el Lucas, que vol ser enginyer.
Docents disponibles
Conscients de la situació, en molts centres públics els docents s’han mostrat disposats a ajudar-los: han facilitat l’accés a continguts i els han solucionat dubtes fora de l’horari escolar.
L’Alba Gómez, que s’està preparant per accedir al grau de Psicologia, explica que els professors han penjat materials al Classroom (plataforma digital de seguiment del curs) i que fins i tot els han donat "els seus números de telèfon". "A la tarda o en les hores d’esbarjo han estat disponibles per a nosaltres".
A la biblioteca Josep Janés –la majoria de les de Barcelona estan tancades també per vaga–, els alumnes expliquen com ha sigut aquest enfeinat final de curs. "Alguns professors han vingut, però d’altres no –segons assegura una altra estudiant, Núria Sejas–. Això ha dificultat una mica la preparació per a la selectivitat, perquè no hem pogut repassar matèries importants, com les matemàtiques".
Final de curs a contra rellotge
També hi ha hagut retards, expliquen, a l’hora d’impartir les matèries. "Hi ha assignatures que hem acabat aquests últims dies, així que hem tingut menys marge per assimilar els continguts", explica la Keila Quiroz. El que sí que els han garantit els professors, expliquen els alumnes, és que els dies de les PAU els acompanyaran i estaran amb ells al lloc de les proves.
Més enllà de l’impacte de les protestes, el que uneix tant els estudiants d’instituts públics com de centres privats o concertats és que sempre acaben resolent els seus dubtes amb ajuda de la intel·ligència artificial (IA).
"Si no entenc alguna cosa o algun concepte no està massa desenvolupat, demano a la IA que m’ho expliqui amb més profunditat", explica l’Ainhoa Valverde. Entre les eines més utilitzades pels estudiants destaquen Claude i ChatGPT.
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