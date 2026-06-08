Fins a 1.614 euros al mes: l’ajut de la Seguretat Social per als nascuts entre el 1961 i el 2003
Aquesta prestació econòmica té com a objectiu prevenir el risc de pobresa i exclusió social
Javier Fidalgo
El 2026, la Seguretat Social ofereix un ajut per a les persones nascudes entre el 1961 i el 2003 que compleixin els requisits. Parlem de l’ingrés mínim vital (IMV), una prestació econòmica que pot superar els 1.600 euros mensuals.
Aquest ajut té com a objectiu prevenir el risc de pobresa i exclusió social de les persones que viuen soles o en una unitat de convivència i que no disposen dels recursos econòmics bàsics per cobrir les seves necessitats essencials.
Amb aquesta prestació, la Seguretat Social busca garantir una renda mínima a les persones que es troben en una situació de vulnerabilitat econòmica.
Actualment, l’IMV beneficia més de 2,3 milions de persones a Espanya. En aquest sentit, es tracta d’una prestació econòmica que arriba a uns 775.000 llars, aproximadament.
Per aquest motiu, s’ha convertit en una de les principals eines de l’Estat per combatre la pobresa i l’exclusió social. No obstant això, els sol·licitants han de complir una sèrie de requisits.
Per accedir a l’IMV cal tenir entre 23 i 65 anys. Els sol·licitants han de residir legalment a Espanya de manera continuada durant, com a mínim, un any. També és obligatori acreditar una situació de vulnerabilitat econòmica, tenint en compte els nivells d’ingressos i patrimoni.
A més, la Seguretat Social exigeix que els sol·licitants hagin esgotat prèviament altres ajuts o pensions, tot i que hi ha excepcions. En alguns casos, els requisits són més flexibles, com en el cas de les víctimes de violència de gènere o de tràfic de persones.
En alguns supòsits, la quantia màxima pot arribar als 1.614,59 euros mensuals, segons Bankinter. És important recordar que l’import varia segons cada cas, com ara en famílies amb diversos membres.
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