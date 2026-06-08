Cada dos minuts mor una dona en l'embaràs o en el part
Les Nacions Unides calculen que cada any es produeixen 230.000 morts maternals al món
Després de 17 anys a Metges sense Fronteres, la llevadora Arantza Abril posa testimoni viu a aquesta tràgica realitat
Marta Rojo
Mentre vostè llegeix aquest text, moriran diverses dones per causes relacionades amb l’embaràs o el part. Probablement, entre dues i tres. És el que diuen les dades de les Nacions Unides: cada dos minuts, una dona mor per aquest tipus de complicacions al món. Aquesta és una realitat que Arantza Abril ha vist des d’hospitals i sales de parts, en poblats i ciutats. Abril és infermera i llevadora i fa 17 anys que treballa en el sector humanitari gairebé 17 anys, gran part amb Metges Sense Fronteres com a sanitària sobre el terreny. És una dona que intenta evitar la mort d’altres dones.
Aquesta valenciana reconeix que les últimes dades disponibles són estremidores: a escala mundial, hi ha unes 230.000 morts maternes a l’any. La majoria, en termes absoluts, es dona a l’Índia i l’Àfrica subsahariana. Són xifres que coneix molt bé Arantza Abril, i que té sempre presents, tot i que ara es dedica a prestar coordinació i assessoria tècnica, a més de formació a ginecòlogues i llevadores que treballen sobre el terreny.
Abans va passar per Síria, l’Iraq, el Sudan del Sud, Etiòpia, Hondures, Zàmbia, Nigèria, Jordània i Grècia, on va treballar sempre en projectes relacionats amb la salut sexual i reproductiva. És més fàcil dir-ho que imaginar-ho. «Al Sudan, amb una de les taxes de mortalitat materna més altes del món, cada setmana se’ns morien a la maternitat dues o tres dones», relata.
No és l’únic lloc on ha vist sagnies postpart, trastorns hipertensius durant l’embaràs i infeccions, que estan entre les principals causes de mort durant l’embaràs i el part. «En molts llocs on vaig treballar, totes les dones coneixien alguna amiga, familiar o veïna que havia mort durant el part», assegura.
"Hi ha dones que es fiquen vidres, ampolles trencades, penjadors i pals per avortar", diu la llevadora
Les pràctiques insegures d’interrupció de l’embaràs són una de les principals causes d’aquestes morts, sobretot en països amb legislació restrictiva que aboca les dones a buscar alternatives, de vegades bestials. «Hem vist dones que es van ficar vidres, ampolles trencades, pals, objectes variats o penjadors», detalla. «Quant a les conseqüències, moltes vegades parlem d’infertilitat directament», diu. Però no només això: quan altres dones arriben in extremis als hospitals després d’haver-se vist abocades a aquestes alternatives, sovint el desenllaç és dràstic: «De vegades cal treure’ls l’úter i fer-los una transfusió de sang». Però el més freqüent és que «es quedin a la taula», lamenta.
No hi ha llei ni prohibició que freni una dona que ha decidit interrompre el seu embaràs. «Les estadístiques diuen que quan una dona vol avortar, avorta. De fet, als països on la legislació és més restrictiva, la taxa d’avortaments augmenta», diu Abril. Moltes de les dones a qui ha tractat per tot el món ho fan sense accés a tractaments o medicaments segurs.
Tot això passa en hospitals on hi ha pocs mitjans materials, però també poc accés a medecines, gairebé cap a proves diagnòstiques mínimament complexes i molt poc personal, que en el cas dels que es dediquen a la ginecologia tampoc sol estar format. «Jo crec que ‘hospital’ és una paraula massa gran per al que realment són a molts llocs», reconeix la llevadora. Moltes vegades són «petits centres de salut on potser hi ha un metge unes hores al dia amb una formació bàsica que ha de donar seguiment a centenars de pacients».
Però l’hospital a molts països és l’última opció, el botó vermell. Arantza Abril parla de cultures en què el part és íntim, casolà. Només els casos més desesperats arriben als hospitals i moltes vegades ho fan massa tard. «El part és una cosa privada que passa a casa. Quan alguna cosa va malament, es confia en la partera de la comunitat i, quan alguna cosa continua anant malament i no s’ha pogut solucionar, només llavors com a últim recurs, es busca l’ajuda una mica més professionalitzada», explica.
Per això, aposta per treballar amb les dones locals sense paternalisme i col·laborar amb les parteres perquè facin de pont amb les dones. També les formen en parts segurs i intenten que sàpiguen detectar ràpidament els senyals d’alarma.
Retallades en cooperació
El futur d’aquestes dones, la possibilitat de poder evitar el perill mortal, moltes vegades es decideix a milers de quilòmetres de casa seva. Abril ha viscut aquests últims anys les retallades en cooperació per part de potències com els Estats Units. «Quan hi ha governs com aquest, el que passa és que els Usaid, l’Agència de Cooperació Internacional dels Estats Units, passa a no donar diners a cap organització que faci avortaments, fins i tot avortaments terapèutics», adverteix.
Com a resultat d’això, moltes organitzacions opten per clausurar els seus programes i projectes de salut sexual per poder continuar rebent fons. És l’inici d’un bucle, perquè no és una qüestió només de mortalitat en el part. També de problemes de salut pública, com l’extensió de les malalties de transmissió sexual.
La majoria d’aquestes morts en l’embaràs o el part es podrien evitar si les dones no continuessin sent, de vegades, invisibles per a la medicina. «Els temes de salut sexual i reproductiva no solen ser prioritaris, a molts països es diu que són coses de dones, que tota la vida han parit i avortat, i aquests temes no es prioritzen», lamenta. El que caldria fer, diu, seria el contrari. «No són coses de dones, és cosa de tots», conclou.
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