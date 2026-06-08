Mor un home tirotejat en una altra revenja
Els Mossos d’Esquadra investiguen si l’agressió té relació amb un altre crim similar a la mateixa zona de Barcelona fa menys d’un mes.
Germán González
Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort d’un home en un tiroteig ahir a la Zona Franca. Els fets s’haurien produït cap a les nou del vespre i la víctima, d’origen estranger, hauria mort després de rebre quatre trets per l’esquena quan era en un pati interior d’una illa del carrer Mineria. Després de rebre l’avís, els Mossos es van dirigir al lloc dels fets i van trobar amb una persona ferida per arma de foc. Malgrat que el van intentar reanimar, finalment va acabar morint per les ferides de bala.
Es desconeix qui és l’agressor, que va escapar en direcció a la Gran Via. La policia investiga el cas com si es tractés d’una possible venjança per qüestions de narcotràfic, i va decidir establir un dispositiu de seguretat a la zona durant tota la nit amb unitats d’ordre públic per evitar una escalada d’incidents, atès que l’últim mes tenien constància de nombroses baralles, principalment contra un grup de menors que presumptament haurien comès robatoris.
El succés ràpidament va ser notícia després de la publicació d’un vídeo en què apareix la víctima, a terra, visiblement ferida i subjectada per diversos agents i veïns de la zona que intenten reanimar-lo.
Davant d’això, Dani Sirera, regidor del Partit Popular i candidat a l’alcaldia de Barcelona, va mostrar rebuig: "Un veí m’alerta de nous trets als patis entre Mineria i Mare de Déu del Port. Si es confirma, seria un altre episodi intolerable en una zona marcada per la inseguretat i l’abandonament", assenyalava en un missatge publicat a les xarxes socials. "Els veïns exigeixen solucions reals. ¿Què més ha de passar?", acaba.
Tendència a l’alça
Fa menys d’un mes, el 16 de maig, també hi va haver un altre tiroteig al mateix carrer. La víctima, un home de 43 anys i de nacionalitat espanyola, va acabar morint després de rebre diversos trets per l’esquena i el cap mentre caminava en una zona comercial molt freqüentada. Els Mossos d’Esquadra investiguen si tots dos tirotejos produïts a la mateixa zona tenen relació.
I fins ahir se n’havien produït almenys vuit més: un a Badalona amb una menor ferida, un altre a l’Hospitalet l’endemà amb un home lesionat en un braç que va ser traslladat a l’hospital de Bellvitge, un tercer en un narcoassalt en una plantació de marihuana a Tordera, un tiroteig a Viladecans el 20 de maig i un altre a Sabadell l’endemà, un a la Florida (l’Hospitalet) vinculat a les drogues i dos més produïts el mateix dia al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs.
Aquesta dada confirma una tendència que segueix la tònica de l’any passat. El 2025, els Mossos d’Esquadra ja van tenir constància d’un total de 93 tirotejos, gairebé un 35% més que els 69 registrats el 2024.
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