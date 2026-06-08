"És necessari un diàleg social, trobada, escolta i respecte", demana el Papa
Lleó XIV reivindica al Movistar Arena davant artistes, acadèmics, esportistes i agents socials el paper de l’Església en la construcció dels valors occidentals.
Víctor Rodríguez
A l’extensa agenda de Lleó XIV a Madrid, el Vaticà i l’Església espanyola han buscat cobrir multitud de fronts, a més del merament pastoral. Interessava molt dirigir-se a la joventut en la multitudinària vigília celebrada dissabte a la plaça de Lima, al costat de l’estadi Santiago Bernabéu, es buscava potenciar l’accent social en un moment delicat a Europa i al món, amb una visita a un centre que atén persones sense llar i fins i tot s’ha acceptat la invitació al Papa per pronunciar un discurs al Congrés. Fins i tot es va confirmar, hores abans de l’arribada a Espanya, que el Pontífex es reuniria amb víctimes d’abusos sexuals al si de l’Església, una trobada que tindrà lloc aquest dilluns.
Així, en aquest intent per atendre diferents esferes es va concebre la trobada Teixir xarxes com una forma d’acostament de la societat civil al Papa. L’esdeveniment es va desenvolupar ahir a la tarda al Palacio de los Deportes, ara conegut per motius de patrocini com a Movistar Arena, i hi van participar representants de la cultura, la universitat, l’esport i els agents socials. A ells i a la resta de les més de 12.000 persones de l’auditori, molt diferent del que el dissabte el va escoltar en un centre social de Càritas, Lleó XIV els va interpel·lar en un doble sentit, interrogant-se pel futur. De passada, va reivindicar el pes de la fe en la construcció dels valors occidentals.
"Cal preguntar-se amb honestedat si el món, i en particular Europa, hauria forjat la seva identitat sense l’empremta espiritual que ha impregnat la seva història", va assegurar el Pontífex. "¿De veritat és possible creure que Europa, a qui tant estimem, seria ella mateixa sense l’empremta de la fe?".
Aquesta proclama davant la secularització ve a reforçar una intenció de presentar una Església catòlica forta i incardinada en el món també present, per exemple, en la seva homilia de la missa del Corpus feta a la Cibeles a l’instar que la religiositat "no sigui un museu del passat".
L’entorn digital
Igual que mira enrere per remarcar el paper de l’Església en les arrels d’Europa, Lleó XIV va apuntar també cap al futur. "¿Quina herència estem deixant al futur i, per tant, quin tipus de comunitat estem construint?", va inquirir. I en aquest sentit va incidir en una de les seves preocupacions manifestes, l’entorn digital. "La comunicació mai és neutral".
La solució, va suggerir, apunta directament al nom de l’acte. "És necessari un diàleg social que podem comparar amb l’art de teixir xarxes, que implica trobada, escolta, diàleg i respecte", va asseverar. "Teixir xarxes és un diàleg entre institucions centrat en la dignitat humana. Això comporta, per exemple, que la universitat no visqui d’esquena al món del treball ni renunciï a la veritat; que l’activitat empresarial no vegi l’empleat com un factor més en l’equació dels seus interessos; que l’art no tingui com a final només les elits; que l’esport no sigui reduït a espectacle o convertit en mer negoci; que el progrés tecnològic tingui en compte la gent gran, els pobres i els qui no tenen veu", al·ludint a tots els sectors convocats al Movistar Arena.
En aquest teixir xarxes, l’Església, "experta en humanitat", va assenyalar citant Pablo VI, la religió, la fe, estan cridades a exercir un paper principal. "¿Per què témer que l’eternitat impregni la quotidianitat?", va reflexionar.
Tampoc van faltar les al·lusions a la qüestió social que puntuen fins al moment gairebé tots els seus discursos en aquest viatge. No podien faltar en presència dels representants de les patronals i els sindicats, però també dels vicepresidents i ministres d’Economia, Carlos Cuerpo, Treball, Yolanda Díaz i Transició Ecològica, Sara Aagesen, entre els quals va seure la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
"No podem ignorar que la condició dels pobres representa un crit que, en la història de la humanitat, interpel·la constantment la nostra vida, les nostres societats, els sistemes polítics i econòmics, i l’Església", va enunciar. I va recórrer a la seva recent encíclica Magnifica humanitas per recordar que "les estructures econòmiques i institucionals són justes només en la mesura que serveixen al desenvolupament integral de persona i afavoreixen la participació responsable de tots".
Recerca de Déu
Conduït pels periodistes Lara Siscar i Carlos Franganillo, abans que el Papa teixís xarxes l’actor malagueny Antonio Banderas, que va qualificar de "determinant" la relació entre l’Església catòlica i l’art. "L’Església ha sigut el productor d’art més important de la història de la humanitat", va assegurar entre aplaudiments abans d’explicar la seva pròpia experiència de recerca de Déu.
"He sigut víctima de l’encanteri de Déu", va assenyalar, i va recordar que l’art ha de ser una alternativa a la violència. "Totes les violències", va remarcar, a més de demanar que la intel·ligència artificial estigui al servei dels homes, "i no al revés".
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