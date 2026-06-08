Visita a les Corts Generals
Lleó XIV exigeix «una resposta» al «drama migratori» i rebutja al Congrés l’avortament i l’eutanàsia: «La vida ha de ser reconeguda des de la seva concepció»
El Pontífex critica que la solució davant els temps actuals sigui el «rearmament» per imposar la força en l’ordre internacional
Armengol fa una crida a «identificar-se» amb el discurs del Papa i reivindica la defensa de la pau impulsada pel Govern
Miguel Ángel Rodríguez
En el seu discurs més polític, si és que algun no ho ha sigut, Lleó XIV ha reclamat davant de les Corts Generals –el Congrés i el Senat– la recerca d’una solució al «drama migratori», que «exigeix una resposta» que ha de passar per una «acollida respectuosa i possibilitats reals d’integració», i recolza així la regularització que va posar en marxa el Govern de Pedro Sánchez. També ha avalat la posició de l’Executiu a l’hora de defensar la pau i l’ordre internacional, i s’ha mostrat en contra del «rearmament com a resposta». Però no tot han sigut picades d’ullet a l’Executiu. El Papa s’ha posicionat en contra de l’avortament i l’eutanàsia, i ha defensat que tota vida ha de ser «reconeguda i custodiada des de la seva concepció fins al seu ocàs natural, en cada circumstància de la seva existència».
«Aquí les diferències se senten, s’ordenen i, quan és possible, es converteixen en decisions compartides», ha dit Lleó XIV davant de l’atapeït hemicicle de la Cambra baixa compartit per diputats i senadors i amb els expresidents José María Aznar i Mariano Rajoy i diversos presidents autonòmics a les tribunes de convidats. En un dels discursos més esperats en la seva visita a Espanya, el Pontífex ha posat l’accent en el «tràgic drama migratori» que requereix depassar «qualsevol lectura purament demogràfica o econòmica». En aquest sentit, ha assenyalat la necessitat d’oferir una resposta que passi per una «acollida respectuosa i possibilitats reals d’integració» alhora que es treballa «pel dret a quedar-se a la pròpia terra».
Les paraules de Lleó XIV suposen un clar aval al procés de regularització de migrants que l’Executiu va posar en marxa fa uns mesos i que ha sigut durament criticat pel PP i Vox. La Conferència Episcopal ja va aplaudir la decisió del Govern, enfrontant-se als arguments dels Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal. A més, el Papa acudirà en els pròxims dies a les Canàries per interessar-se de manera personal per la situació dels migrants que arriben a l’arxipèlag.
No ha sigut l’única picada d’ullet al Govern. «En el pla internacional, la pau exigeix valentia diplomàtica, responsabilitat ètica i una visió de futur fundada en el respecte a la identitat de cada poble i en l’obligació dels Estats de resoldre les controvèrsies pels camins pacífics», ha dit davant de les Corts Generals. Minuts després s’ha mostrat contrari que torni a «presentar-se el rearmament com a resposta gairebé inevitable».
La defensa de la vida
Però una de freda i una de calenta. Amb l’Executiu tramitant una reforma de la Constitució per protegir l’avortament i reivindicant la llei d’eutanàsia com un dels seus mèrits, el Papa s’ha mostrat contrari a les dues qüestions. «¿Pot dir-se plenament justa una comunitat que deixa a l’ombra el nen encara no nascut, l’ancià, el malalt, qui pateix en silenci o qui depèn enterament de la cura dels altres?», ha preguntat Lleó XIV als parlamentaris espanyols.
Tot seguit, i a tall de resposta, ha afirmat que la defensa de la vida humana és «una meta de la civilització» i que tota vida ha de ser «reconeguda i custodiada des de la seva concepció fins al seu ocàs natural, en cada circumstància de la seva existència». Aquí ha avisat que si aquesta certesa es perd, «els més vulnerables són les primeres víctimes i la llei perd el seu significat més profund: servir i protegir cada persona».
Lleó XIV també ha anat al concepte de «família»com a «realitat humana primera i fonament natural de la comunitat» i a les «institucions educatives» com a «decisives» en la criança. En unes paraules que de segur reivindicaran el grup del PP i de Vox, el Papa ha posat èmfasi que la família i l’escola han de basar la seva relació en el «dret primari i inalienable dels pares a triar el tipus d’educació i de formació que reben els seus fills, en coherència amb les seves pròpies conviccions morals, culturals i religioses».
Havent marcat quin creu que ha de ser el camí a seguir, Lleó XIV ha tornat a incidir en la «polarització i desconfiança recíproca» que hi ha al món actual i ha apel·lat al fet que la pluralitat política no degeneri en «desqualificació permanent de l’adversari», sinó en una «convivència madura». També ha recordat a tots els parlamentaris que les seves decisions influeixen en la vida de «persones de carn i ossos».
Alinear-se amb el seu missatge
«Identificar-se amb les paraules de Sa Santedat és una obligació ètica de qualsevol Estat democràtic», ha dit prèviament Francina Armengol. La presidenta del Congrés, en un discurs molt alineat amb el del Papa, ha aprofitat les paraules del Pontífex per reivindicar la necessitat de situar-se «en el costat correcte» de la història i defensar la pau, una posició de la qual ha fet bandera el Govern de Pedro Sánchez durant els últims anys.
«El multilateralisme és una condició per a la possibilitat de la convivència internacional i una garantia davant la fragmentació, l’aïllament i la imposició de la força i la desraó», ha recalcat. A més, igual com Lleó XIV, ha posat l’accent en els temps d’«incertesa global» i «polarització» que amenacen de debilitar les democràcies per reclamar la recerca d’«espais de trobada» entorn dels quals articular «la lluita per la dignitat humana, la justícia i l’esperança». Una crida a l’entesa que sol fer en gairebé totes les seves intervencions davant la tensa legislatura que li ha tocat presidir, amb pujades de to i insults constants.
Sobre l’activitat de les Corts Generals, Armengol ha recordat que la «tasca fonamental» és la d’acabar amb les desigualtats «des del convenciment que la diferència i la multiplicitat són signes de riquesa i de futur». També ha posat sobre la taula els abusos de l’Església i la necessitat de reparació i d’indemnització a les víctimes, i ha recordat que el Congrés ha debatut en diverses ocasions l’assumpte arran de l’informe elaborat pel Defensor del Poble.
La visita i els regals
La visita del Papa ha provocat un alt grau de nerviosisme en les últimes setmanes. A primera hora d’aquest dilluns, els treballadors de la Cambra encara ultimaven els últims detalls per a una recepció en què Armengol i el seu homòleg al Senat, Pedro Rollán, han rebut Lleó XIV a peu de carrer per acompanyar-lo després a saludar la resta d’autoritats, entre les quals hi havia Sánchez, amb qui s’ha vist anteriorment, i els presidents del Tribunal Constitucional i del Consell General del Poder Judicial, Cándido Conde-Pumpido i Isabel Perelló. Després, ha firmat al llibre d’honor i ha sigut complimentat amb un facsímil del ‘Liber Horarum’, elegit pel Congrés, i un altre del ‘Còdex de Liébana’, escollit pel Senat.
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