Visita del Pontífex
Tots els regals que ha rebut el Papa en el seu viatge a Espanya: de les monedes commemoratives de l’‘Any Gaudí’ a un bonsai de 13 anys
El papa Lleó XIV ha firmat al Llibre d’Honor del Congrés aquest dilluns i s’han intercanviat els protocol·laris obsequis
Llibres, monedes, productes asturians i medalles: aquests són els regals que s’han intercanviat els Reis i Lleó XIV després de l’arribada del Papa a Espanya
Els souvenirs turístics del Papa aterren a l’entorn de la Sagrada Família i s’avancen al marxandatge oficial
El Periódico
El papa Lleó XIV ha fet història aquest dilluns al Congrés al convertir-se en el primer Pontífex a oferir un discurs a diputats i senadors a la Cambra baixa, que l’ha rebut amb honors institucionals, la música de la banda simfònica de la Policia Nacional i una llarga ovació.
El Pontífex ha sigut rebut a l’arribar per la presidenta del Congrés, Francina Armengol, i pel president del Senat, Pedro Rollán, així com pel president del Govern, Pedro Sánchez, i altres autoritats de l’Estat. Després d’escoltar els himnes del Vaticà i d’Espanya al pati, ha saludat al Saló dels Passos Perduts els líders del PP, Alberto Núñez Feijóo, i de Vox, Santiago Abascal, així com els portaveus dels grups i els membres de les meses de les dues Cambres.
Regals protocol·laris al Congrés
El Papa els ha saludat breument a tots, però qui més l’ha retingut ha sigut la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, que ha saludat molt afectuosament el Pontífex, mentre que la portaveu de Sumar, Verónica Barbero, li ha entregat una carta del Sindicat de Llogateres. Després d’això, el Pontífex ha firmat al Llibre d’Honor del Congrés i s’han intercanviat els protocol·laris regals.
En concret, Armengol ha entregat a Lleó XIV un facsímil del manuscrit Liber Horarum o Llibre d’hores, un dels llibres més antics (segle XV) i valuosos del seu fons bibliogràfic, mentre que el president del Senat, el popular Pedro Rollán li ha fet entrega del manuscrit del beat de Liébana, còdex de Fernando I i Doña Sancha.
Una hora abans que el pontífex donés el seu discurs a la Cambra baixa, el president del Govern, Pedro Sánchez, es va reunir amb ell a la Nunciatura Apostòlica. Sánchez va compartir amb el pontífex l’èxit i la transcendència de la seva visita per Espanya, que està rebent una extraordinària resposta per part de la societat espanyola. El cap de l’Executiu li va regalar al pontífex un bonsai d’olivera espanyol de 13 anys que representa un «símbol universal de pau, dialogo i entesa, uns valors compartits per Espanya i el Vaticà».
Els obsequis dels Reis
Només a l’aterrar, els Reis van fer entrega al Pontífex d ’obsequis que mostren la riquesa històrica i cultural del país. Entre ells, destaca l’edició commemorativa de ‘De My Mano. Autògrafs d’Isabel la Católica’, una reproducció facsímil dels documents i escrits autògrafs de la monarca conservats en diferents institucions, arxius i biblioteques. L’obra commemora el 550è aniversari de la proclamació del regnat d’Isabel la Catòlica.
Així mateix, León XIV ha rebut un exemplar de ‘Mapas d’Amèrica als llibres espanyols dels segles XVI a XVIII’, un estudi historicocartogràfic que analitza la representació del continent americà a les publicacions espanyoles entre els segles XVI i XVIII. L’edició entregada correspon a una reedició de 1991, del treball bibliogràfic elaborat per Francisco Vindel el 1955.
Entre els regals també ha figurat una col·lecció de tres monedes commemoratives de l’‘Any Gaudí’, emeses per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Real Casa de la Moneda amb motiu del centenari de la mort de l’arquitecte català. Les peces rendeixen homenatge a tres de les seves obres més emblemàtiques, la Sagrada Família, el parc Güell i la Casa Milá. Finalment, el Papa també ha rebut un lot de productes asturians.
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