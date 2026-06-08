La Seguretat Social retirarà part de la pensió de viduïtat el 2026 als qui superin aquest límit d’ingressos
La pujada de les pensions pot acabar reduint la quantia mensual que es percep
David Cruz
Com molts sabeu, les pensions de viduïtat tornen a pujar el 2026, però no tots els beneficiaris notaran l’increment de la mateixa manera. La Seguretat Social ha confirmat que alguns perceptors de la pensió mínima de viduïtat poden acabar cobrant menys del que esperaven si superen determinats límits d’ingressos.
El Govern espanyol preveu una revalorització de les pensions contributives pròxima al 2,7% aquest any, mentre que les pensions mínimes experimenten augments superiors, d’entre el 6% i el 7%.
Ara bé, hi ha un factor que pot reduir la quantia final que perceben alguns pensionistes: la pèrdua del complement a mínims.
Aquest complement va néixer amb l’objectiu de garantir uns ingressos mínims als qui reben prestacions més baixes. Tanmateix, per mantenir-lo cal complir una sèrie de requisits econòmics. Entre aquests, no superar determinats límits de rendes anuals fixats per la Seguretat Social.
La normativa vigent en aquests moments és clara en aquest sentit: els pensionistes que cobrin una pensió mínima de viduïtat i obtinguin ingressos addicionals superiors a 9.442 euros l’any poden perdre aquest complement.
En conseqüència, passarien a percebre únicament la quantia contributiva que els correspongui en cada cas, cosa que es traduiria en una reducció dels seus ingressos mensuals.
L’organisme recorda que dins d’aquests ingressos s’inclouen salaris, rendiments de lloguers, interessos bancaris, guanys patrimonials i altres fonts de renda. Per aquest motiu, alguns beneficiaris poden perdre l’ajut encara que la seva pensió base no hagi patit cap modificació.
A més, la Seguretat Social recorda que és obligatori comunicar qualsevol canvi en la situació econòmica. L’Administració creua periòdicament informació amb l’Agència Tributària i pot acabar reclamant les quantitats percebudes indegudament si detecta que s’han superat aquests límits.
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