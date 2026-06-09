Aquest és el el truc que recomanen els experts per gastar menys amb l’aire condicionat
És un error que cometen milers de llars amb l’aire condicionat cada estiu
David Cruz
Amb l’arribada de la calor, milions de llars tornen a enfrontar-se al mateix problema: mantenir una temperatura agradable sense que la factura de la llum s’acabi disparant.
L’aire condicionat continua sent el sistema més eficaç per combatre les altes temperatures, però també és un dels electrodomèstics que consumeixen més energia durant l’estiu.
Davant d’aquesta situació, diversos experts en eficiència energètica recomanen una estratègia senzilla que pot marcar una gran diferència en el consum elèctric: combinar l’ús del ventilador amb l’aire condicionat.
Diversos estudis asseguren que aquesta pràctica pot reduir la despesa energètica entre un 17% i un 73%, depenent de les característiques de l’habitatge i de les condicions climàtiques.
Quina és l’explicació d’aquest fenomen? No pot ser més simple: cada grau que es redueix al termòstat suposa un esforç més gran per a l’equip de climatització. Si fem servir un ventilador com a suport, l’aire es distribueix millor per tota l’habitació i el compressor de l’aparell treballa durant menys temps.
A més de l’estalvi econòmic, aquesta combinació també pot millorar el confort. Moltes persones consideren que el moviment constant de l’aire resulta més agradable i natural que passar hores en una habitació excessivament refrigerada.
Els experts en eficiència energètica també recorden que hi ha altres factors que influeixen en la temperatura interior d’un habitatge: mantenir les persianes abaixades durant les hores de més calor, instal·lar cortines tèrmiques, millorar l’aïllament i aprofitar la ventilació nocturna són trucs que redueixen la necessitat de climatització.
D’aquesta manera, abans d’augmentar la potència dels equips o incrementar les hores de funcionament, els enginyers recomanen optimitzar l’ús dels recursos disponibles per aconseguir un habitatge més fresc i eficient durant tot l’estiu.
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