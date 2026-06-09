PAU 2026
«Els controls antimòbil es faran en qualsevol moment»: la selectivitat a Catalunya arrenca sense incidències
Les revisions per detectar mòbils o rellotges intel·ligents es podran fer «en qualsevol moment», matí o tarda, de qualsevol dels tres dies: «Entrarà una persona, com si fos un vigilant, i recorrerà l’aula»
Selectivitat 2026 a Catalunya: les PAU comencen aquest dimarts en plena visita del Papa i vaga de professors
Helena López
La selectivitat ha arrencat aquest dimarts sense incidents. A les 8 del matí el Campus Ciutadella de la UPF ja estava ple d’alumnes que han fet cas de la crida d’arribar amb temps pels talls de trànsit provocats per la visita del Papa a la capital catalana. La novetat d’aquest any –més enllà de la coincidència amb el viatge del Pontífex i amb la vaga de professors– és la prova pilot de detectors d’aparells electrònics. «Les revisions poden fer-se en qualsevol moment, matí o tarda, de qualsevol dels tres dies. Entrarà una persona, com si fos un vigilant, i recorrerà l’aula», explica la presidenta d’uns dels tribunals de la UPF, Rosa Cerarols.
Les PAU 2026 registren una xifra rècord de participants: 45.821 estudiants matriculats. Es tracta del cinquè rècord consecutiu de matriculacions, després que en l’anterior convocatòria se superés la barrera dels 44.000 inscrits. Del total de matriculats, 35.052 procedeixen de segon de batxillerat; 5.965 han estudiat cicles formatius de grau superior (CFGS) que s’examinen d’alguna assignatura en la fase específica –un altre rècord–, i 4.804 són de matrícula lliure: van estudiar el batxillerat en anys anteriors i o bé no van fer les proves PAU o bé volen millorar la seva nota o examinar-se d’assignatures de la fase específica.
Les proves han arrencat amb un examen de Castellano en el qual les penalitzacions per errors de normativa (ortogràfics, lèxics o gramaticals) s’aplicaran «de forma global» sobre la qualificació total de la prova, amb un descompte d’1 dècima per error fins a un màxim de 2 punts. Aquestes penalitzacions no s’imputaran a apartats específics, sinó al resultat final. Cada part de l’examen es qualificarà de forma independent segons els criteris establerts, i el còmput total de cada una no podrà ser inferior a 0, de manera que les qualificacions negatives d’un apartat no afectaran les dels altres. Aquest criteri de correcció s’aplicarà també a la prova de Català.
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