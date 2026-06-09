BCN, preparada per al primer acte massiu d’un Papa en mig segle
Unes 40.000 persones escoltaran avui Lleó XIV a l’Estadi Olímpic i 70.000 més podran seguir l’itinerari fins a la Sagrada Família dimecres
Un Pontífex no omple un gran recinte a la ciutat des de la visita de Joan Pau II
Glòria Ayuso
El Papa arriba avui a Barcelona i durant dos dies protagonitzarà diverses visites i grans actes a la catedral, l’Estadi Olímpic i la Sagrada Família. L’expectació a la ciutat està dividida entre els que senten interès o cert grau de curiositat i els que temen per com els alteraran el seu dia a dia els anunciats talls de carrers i alteracions en la mobilitat.
Lleó XIV acudeix a Barcelona coincidint amb la culminació de la torre de Jesús 144 anys després de l’inici de les obres de la Sagrada Família i la commemoració del centenari de la mort d’Antoni Gaudí. A Madrid des del dia 6, arribarà a l’aeroport Josep Tarradellas-el Prat a les 12.25 hores per dirigir-se directament a la catedral, on pronunciarà una homilia davant la cúria i els seminaristes, baixarà a la cripta per resar davant el sepulcre de santa Eulàlia, visitarà el claustre i la popular font eucarística de l’Ou com Balla.
Talls de circulació
Des d’ahir van començar les restriccions en la circulació per la ciutat, primer al voltant de la catedral i el Palau Episcopal, que avui s’amplien al Raval, a l’entorn de l’església de Sant Agustí i la plaça de la Gardunya fins dimecres a la nit, també per als vianants en els moments de màxima afluència. A la tarda passarà el mateix a Montjuïc i a l’Estadi Olímpic, i dimecres, a la Sagrada Família i Roselló, per on passarà el papamòbil, i els seus carrers contigus.
El primer acte a la catedral espera reunir uns 2.000 assistents entre l’interior i l’exterior. Molt pocs davant els 40.000 que s’esperen a la tarda a l’Estadi Olímpic Lluís Companys. Serà el primer esdeveniment multitudinari de l’estada de Lleó XIV a la ciutat, 44 anys després de la missa de Joan Pau II al Camp Nou el 1982 i molt diferent de la del papa Benet XVI, que va ser a Barcelona el novembre del 2010 durant 22 hores per presenciar una cerimònia de culte a la Sagrada Família.
Les portes del recinte obriran a les 16.00 hores i dues hores més tard començarà la celebració amb actuacions musicals (gòspel, rumba amb Sabor de Gràcia, Alfred García, Álvaro Soler), vídeos i la intervenció del filòsof i teòleg Francesc Torralba. El Papa arribarà escassos minuts abans de les 20.00 hores, i el rebran a l’arena gralles i castellers. L’arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, pronunciarà la benvinguda i Lleó XIV respondrà tres preguntes i dirigirà unes paraules. L’Escolania de Montserrat i Sergio Dalma tancaran el gran acte cap a les 21.20 hores.
A l’estadi hi acudiran prop de 80 autocars, amb assistents convidats per l’arquebisbat, també de la Franja d’Aragó i el País Valencià, que aparcaran sota la torre de telecomunicacions. La circulació i tots els accessos a la muntanya de Montjuïc estaran tallats des de les 12.00 hores. Hi haurà autobusos llançadora per pujar a l’estadi, i l’oferta de metro es reforçarà durant tota la tarda i, en especial, al terme de la celebració. Rodalies i Ferrocarrils de la Generalitat també ampliaran el seu servei.
Ciutat preparada
"La ciutat està molt preparada. Ha viscut moments amb intensitat, com la Diada de Sant Jordi, quan surt tota la gent al carrer", explica el gerent de l’àrea de Promoció Econòmica, Xavier Paton, que ha coordinat els diferents serveis municipals implicats amb la visita del Papa. Tot i així, finalment, la Generalitat ha instat les empreses que facilitin el teletreball durant els dos dies de visita del Papa. Caldrà veure la possible afectació que puguin tenir les protestes dels docents, que han decidit mantenir la vaga coincidint amb la visita del Pontífex.
La prova de foc, no obstant, arribarà dimecres a la tarda. Després de la visita al centre penitenciari de Brians i a Montserrat, la Sagrada Família, el lloc amb més significació en aquest viatge, preveu congregar unes 15.000 persones. Hi seran els Reis; el president del Govern, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. La basílica, diu l’organització, ha emès unes 8.000 invitacions, més de la meitat distribuïdes a la ciutadania a través de les comunitats parroquials. A més de les paraules del Papa, el punt culminant serà la inauguració de la torre de Jesús amb un espectacle tecnològic de llum i color.
En papamòbil
Però el més difícil de preveure serà la quantitat de persones que acudeixin a presenciar l’arribada de Lleó XIV amb el papamòbil cap a les 19.00 hores en un trajecte previst pel carrer de Rosselló, entre la Diagonal i Sardenya. Seran 1.100 metres que es preveu recórrer en 15 minuts. Algunes estimacions de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadra la situen entorn d’unes 70.000. Tampoc semblen tantes davant les 650.000 persones que pot moure una rua del Barça, tot i que en un recorregut molt més ampli. No obstant, "no és comparable", explica Paton. En aquest cas, el dispositiu implica un alt grau de seguretat i la coordinació de gairebé 6.000 efectius de seguretat, entre la Guàrdia Urbana, els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, els cossos de seguretat de la casa reial, la Guàrdia Suïssa i la Vaticana.
¿Quin serà el millor lloc on ubicar-se? "Tot el recorregut per Rosselló serà bo, el que hi arribi abans podrà triar", respon el gerent. L’hora en què passarà el papamòbil, ja avançada la tarda, permetrà evitar insolacions en el moment en què hi podria haver més aglomeració.
Així, dimecres a l’Eixample és quan hi pot haver un impacte més pronunciat en el dia a dia de la ciutat. Des de les set del matí fins a les dues de la matinada de dijous s’establirà un ampli perímetre de seguretat amb restriccions de circulació i estacionament que afectaran tant els grans eixos viaris com la xarxa secundària de carrers entre la plaça del Cinc d’Oros i el carrer de Lepant, i entre els carrers de Provença i Còrsega.
El transport públic
Els autobusos veuran restringit el pas per la zona, el tramvia augmentarà les circulacions i el metro reforçarà les línies L5, L2, L3 i L4. L’estació de Sagrada Família estarà tancada durant tota la jornada i els trens passaran sense parar, alhora que l’estació de Verdaguer de l’L4 només permetrà la sortida de passatgers en hora punta. El bus interurbà també es veurà afectat: les expedicions d’Alsina Graells a Berga i Lleida que surten del passeig de Gràcia partiran de l’estació Barcelona Nord i les de Plana cap a Tarragona canviaran el seu punt de partida per la Gran Via. Sagalés realitzarà les entrades i sortides per la Meridiana, en comptes d’acabar a Tetuan.
"Perquè els ciutadans es moguin en transport públic i a peu, hem treballat amb tots els operadors perquè funcionin a la màxima capacitat des del migdia de dimarts fins a última hora de dimecres", assenyala Paton. Rodalies i FGC també estaran a ple rendiment.
A punt ja de l’arribada del Papa, "la ciutadania ho viu majoritàriament amb il·lusió", afirma el responsable municipal del dispositiu, que afegeix: "Sabem que hi ha grups de persones que ho senten diferent, com és normal en tota la nostra societat. Però les preguntes s’han centrat sobretot en com funcionarà la ciutat, més que en qualsevol altre tipus de missatge".
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