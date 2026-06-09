Viatge històric
Carlos Bosch, Delegat de Joventut de la diòcesi de BCN: "La gran dificultat ha sigut l’aforament limitat a Montjuïc"
Aquest sacerdot de 32 anys coordina l’acte més massiu del Papa, a l’Estadi Olímpic
Toni Sust
En una Església catòlica amb pèrdua de vocacions i feligresos, algú com vostè, amb 32 anys, deu ser una esperança notable. ¿Des de quan és sacerdot?
Em van ordenar quan estava a punt de complir 26 anys.
¿D’on va venir la seva vocació?
Jo estudiava primer d’Enginyeria Industrial a la UPC. Vaig fer només un any i em preguntava: ‘¿Per què res em satisfà del tot, per què res m’omple?’. Quan estava fent el que se suposa que desitjava, estudiar, tenir amics. I vaig començar a intuir que la resposta era l’entrega als altres en el sacerdoci.
¿Va ser un nen religiós?
Sí, però sense gaire compromís.
¿Els seus pares són religiosos?
Sí, bastant.
Finalment, va fer el salt.
Vaig trigar, m‘hi resistia bastant. Tenia entre 18 i 19 anys, i vaig veure que el projecte que tenia al cap, els somnis que d’altres m’havien ficat, no m’omplien. Volia ser enginyer, casar-me, tenir una família, tenir el meu propi projecte. Però molt centrat en mi mateix. A poc a poc vaig veure que la plenitud consistia precisament a trobar aquella cosa per a la qual has nascut.
¿Quan es va decidir a canviar de vida i fer-se sacerdot?
Tenia 18 anys. Era el dia de Reis del 2012. Vaig pensar si volia una vida plena o còmoda. I vaig veure que la meva vida em duia a la comoditat, el benestar, la tranquil·litat. Però la meva experiència em deia que això no m’omplia. ¿I si aposto per una vida que valgui la pena, i arrisco?, em vaig dir. ¿I si el camí que el Senyor pensa per a mi respon a les meves inquietuds? Vaig fer aquest gir i aquí soc.
¿On es va formar?
Al Seminari Conciliar de Barcelona. I em vaig ordenar a la Sagrada Família.
¿I de la UPC va passar al seminari?
Són set anys de formació. L’últim és de pràctiques. Vius al seminari, és una immersió completa. Els caps de setmana te’n vas a casa dels pares.
¿Com s’ho van prendre ells?
Se’n van alegrar. Perquè em van veure molt feliç. Van veure que no era un rampell. Era una cosa a la qual feia anys que donava voltes. Els vaig dir: ‘Hem de parlar’. Que deixava la carrera i me n’anava al seminari.
¿Quants eren en el seu curs al seminari?
Érem 10 persones. La majoria eren gent amb estudis universitaris, de prop de 25 anys. Jo en tenia 20. Dels 10 ens vam ordenar sis.
És delegat de Joventut.
Intento fomentar la comunió entre diferents col·lectius de l’Església, centrat en els joves.
¿Com li va tocar organitzar l’acte del Papa a l’Estadi Olímpic?
Som un equip, amb el pare Enric Puig, Esteve Camps i el bisbe auxiliar David Abadías. Em van dir si m’interessaria col·laborar-hi.
Quan Joan Pau II va venir a Barcelona, el 1982, vostè no havia nascut. ¿En la visita de Benet XVI?
Tenia 17 anys, feia segon de batxillerat. Vaig ser voluntari. Al costat de la Sagrada Família, al carrer, acollint la gent. Resolent dubtes. Va ser una gran experiència.
¿Creu que Lleó XIV atrau l’interès de gent no creient?
Sí. Pensant com organitzar la visita vaig parar un parell de joves pel carrer que estaven prenent alguna cosa i els vaig preguntar què els suggeria l’arribada del Papa. Un em va dir que li suggeria interès, que volia saber què explicava, què pensava. L’altre em va dir que pau. Li semblava un home que volia contribuir a construir la pau en un món convuls.
Afirma que veu un retorn de la gent jove a l’Església.
Veiem que els joves pregunten. Que no han rebut un context creient i els seus cors desitgen respostes veritables, relacions significatives. Una vida que valgui la pena. Sobretot des de la pandèmia, que va fer aflorar les preguntes importants. ¿Per a què estem vivint? I l’Església ni passa de moda ni està de moda. Simplement, ofereix un camí.
La gent podrà confessar-se en l’acte de l’Estat Olímpic.
Hi haurà de 50 a 60 punts de confessió. Una cosa molt senzilla. Un parell de cadires a cada punt.
¿Què ha sigut el més complicat en l’acte de l’Estadi Olímpic?
Que l’aforament sigui limitat, aquesta ha sigut la gran dificultat. Amb les mesures de seguretat sols hi han cabut 40.000 persones.
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