Prevost a Barcelona
Catalunya activa el dispositiu per la visita papal amb la «màxima seguretat i la mínima afectació» ciutadana
Parlon remarca que s’ha planificat el dispositiu coincidint amb les protestes laborals de diversos col·lectius
La Policia Nacional registra l’Estadi Olímpic en el dispositiu de seguretat dels espais que visitarà el Papa
Última hora del Papa a Barcelona, en directe
Afectacions a la mobilitat per la visita del Papa a Barcelona, en directe
Germán González
La visita del Papa ha generat un desafiament en el disseny de seguretat a Catalunya. No únicament pel dispositiu específic plantejat des de fa mesos i que lideren els Mossos d’Esquadra, sinó que aquesta operació ha coincidit amb una protesta de docents i de bibliotecaris així com amb l’inici de les proves d’accés a la universitat (PAU), que generen problemes de mobilitat a Barcelona.
No obstant, la consellera d’Interior, NúriaParlo n, ha assegurat que aquest dispositiu específic per la visita papal ha garantit «la màxima seguretat amb la mínima afectació» sobre la ciutadania. Parlon ha presentat l’activació del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) que estarà operatiu fins que Lleó XIV se’n vagi de Catalunya dijous vinent.
«Som conscients que aquests dies coincideixen diferents esdeveniments rellevants, com les mobilitzacions del sector educatiu, les proves PAU i la visita del Papa. Per això, hem treballat perquè totes aquestes activitats puguin conviure amb normalitat, minimitzant les afectacions sobre la mobilitat i garantint el correcte desenvolupament de cada una», ha remarcat Parlon.
Des d’aquest punt s’estableix la coordinació entre serveis d’emergències, cossos de seguretat, operadors de transport i agències municipals. El centre es va iniciar amb el seguiment de l’arribada del Papa, de les protestes laborals i del moviment per l’activitat quotidiana a la ciutat. A partir d’una quarantena d’espais amb pantalles en directe, al CECAT es monitoritzen possibles incidències de la visita papal i estarà en coordinació amb el comandament policial previst a Egara, amb la presència de tots els cossos policials, més la seguretat de Casa Reial i la Vaticana. També tindrà contacte amb el centre de coordinació municipal constituït per l’Ajuntament de Barcelona i el centre de coordinació constituït a la muntanya de Montserrat.
Operació policial
Més de 7.000 agents de policia, entre Mossos, policies locals, Policia Nacional i Guàrdia Civil es desplegaran durant aquest dispositiu davant la rellevància internacional de la visita del Papa i la gran afluència de públic prevista per a tots els seus actes. Juntament amb ells hi participen efectius de Protecció Civil de la Generalitat, el Servei Català de Trànsit (SCT), Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), Creu Roja, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), ADIF, RENFE, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), la Xarxa RESCAT, la Secretaria de Telecomunicacions, entre altres organismes implicats en el dispositiu, com bombers, Agents Rurals i el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat),
La consellera ha recordat que aquest dispositiu ha tingut en compte el nivell 4 sobre 5 reforçat d’alerta antiterrorista. A més, ha indicat que el teletreball ha permès «reduir la mobilitat» a Barcelona i els seus accessos. Per això, Protecció Civil recomana planificar amb temps els desplaçaments i així minimitzar
La Generalitat ha activat el Pla territorial de protecció civil de Catalunya (PROCICAT) en fase d’alerta amb motiu de la visita del papa León XIV els dies 9 i 10 de juny. Ho ha fet per la previsió d’una elevada concentració de persones en els diferents actes programats a Barcelona i Montserrat, així com a les possibles afectacions sobre la mobilitat i el funcionament habitual dels serveis, especialment a l’àrea metropolitana de Barcelona.
Més ambulàncies
El dispositiu extraordinari desplegat pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) està format per 39 unitats i 50 professionals que donaran cobertura als diferents actes previstos, incloent el recorregut amb el papamòbil i la missa a la Sagrada Família.
Els actes amb més afluència comptaran amb un reforç específic d’ambulàncies i amb àrees sanitàries dedicades. El dispositiu inclourà unitats de suport vital avançat (SVA), suport vital bàsic (SVB), vehicles d’intervenció ràpida (VIR), l’Equip d’Intervenció i Suport (UIS) i un helicòpter medicalitzat que serà operatiu durant els actes previstos a Montserrat.
Suport de Protecció Civil
Paral·lelament, Protecció Civil de la Generalitat participa en el dispositiu preventiu amb 197 voluntaris i voluntàries procedents de 35 associacions municipals de voluntariat de protecció civil de tot Catalunya.
Els voluntaris prestaran recolzament en les tasques d’informació i orientació a la ciutadania, acompanyament dels assistents i comunicació d’incidències als serveis operatius, sempre coordinats amb els responsables del dispositiu de seguretat i emergències.
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