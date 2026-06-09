Ni confiança ni lideratge: aquest és el problema de les persones que sempre aixequen la veu
Parlar fort pot respondre a una motivació molt diferent, com la necessitat de ser comprès
Javier Fidalgo
La psicologia explora i estudia el comportament humà. Aquesta ciència analitza la conducta i els processos mentals de les persones en diferents situacions. Per aquest motiu, es tracta d’una disciplina clau per entendre algunes experiències vitals.
És probable que coneguis una persona que tendeix a aixecar la veu en una conversa. Tot i que podria semblar un senyal de confiança i seguretat, la psicologia revela una realitat molt diferent.
Segons un estudi publicat a la revista Human Communication Research, les persones que eleven la veu transmeten una posició dominant durant les interaccions socials.
No obstant això, aixecar la veu pot respondre a una motivació molt diferent, com la necessitat de ser comprès. En aquest aspecte, la persona pot manifestar alguns sentiments de manera inconscient.
L’American Psychological Association va concloure en una investigació sobre la resposta de l’estrès que l’amígdala cerebral pot activar una resposta emocional intensa al cervell quan una persona percep una amenaça.
Així mateix, els experts assenyalen que parlar fort podria ser una reacció d’una persona que no se sent escoltada. L’investigador Adam Galinsky va publicar un estudi a la revista Psychological Science en què destacava aquesta característica vocal.
Segons l’investigador, augmentar el volum en una conversa pot percebre’s com un signe de debilitat o de manca de control. Tot i que el to de veu pot revelar detalls sobre qui l’utilitza, no sempre confirma la primera impressió.
Finalment, no s’ha d’oblidar com hi influeix la part física. Les persones que viuen en zones amb molt soroll ambiental també són propenses a projectar la veu de manera inconscient.
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