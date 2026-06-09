Els sindicats de professors criden a col·lapsar Barcelona amb la "vaga del Papa"
La manifestació d’avui, que sortirà de la plaça d’Espanya a les 11, serà l’última aturada del curs. Els docents convoquen també una gran marxa per diumenge.
Helena López
La d’avui serà finalment l’última vaga d’aquest curs 2025-2026, al qual només li queden dues setmanes. Malgrat que el sindicat USTEC, majoritari en educació, apostava per una vaga indefinida si vencia el no en la consulta sobre el preacord firmat entre els sindicats majoritaris i Educació, finalment s’ha imposat l’estratègia de la CGT –la gran guanyadora de la votació– de "reservar" les vagues per a jornades estratègiques. Ho és, sens dubte, la d’avui, coincidint amb la visita del Papa a Barcelona, amb el debat en comissió al Parlament dels pressupostos i amb l’inici de la selectivitat. L’últim cartutx de les protestes arribarà diumenge, dia en què s’ha convocat una manifestació a la qual les famílies, representades per la federació d’AFAs, l’AFFAC, també crida a anar-hi per reclamar al Govern un pacte d’educació més enllà de la taula sindical.
Els sindicats convocants de les vagues –USTEC, la CGT i la Intersindical– criden els docents a concentrar-se a les onze del matí a la plaça d’Espanya de Barcelona, des d’on caminaran cap al Parlament (a l’altre extrem de la ciutat), amb l’objectiu de pressionar perquè el Govern incrementi la inversió en Educació. Una de les grans demandes del col·lectiu és la inversió del 6% del PIB en Educació, tal com recull la mateixa llei d’educació de Catalunya (LEC).
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