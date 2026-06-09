L’examen de castellà obre avui la selectivitat
Les protestes docents, el control de mòbils i els carrers tallats per la visita del Papa marquen unes proves d’accés a la universitat inèdites a Catalunya.
Helena López
Més de 45.800 estudiants comencen avui la selectivitat (PAU) amb l’examen de Llengua Castellana i Literatura (a les 9 hores), matèria en la qual per segon anys consecutiu s’han suprimit les lectures obligatòries, igual que en Llengua Catalana i Literatura, de la qual s’examinaran dijous, últim dia d’unes proves que aquest curs estan marcades per la vaga de professors, la mobilitat limitada per la visita del Papa i els detectors d’aparells electrònics.
Les PAU 2026 arrenquen amb un examen de Castellà en el qual les penalitzacions per errors de normativa (ortogràfics, lèxics o gramaticals) s’aplicaran "de forma global" sobre la qualificació total de la prova, amb un descompte d’una dècima per error fins a un màxim de 2 punts. Aquestes penalitzacions no s’imputaran a apartats específics, sinó al resultat final. Cada part de l’examen es qualificarà de manera independent segons els criteris establerts, i el còmput total de cada una no podrà ser inferior a zero, de manera que les qualificacions negatives d’un apartat no afectaran les dels altres. Aquest criteri de correcció s’aplicarà també a la prova de Català.
Després de la polèmica derivada de l’eliminació de les lectures obligatòries de la fase comuna, tant en Català com en Castellà –mesura que es va anunciar el 2024, però es va començar a aplicar el 2025–, aquest curs no hi ha cap llista d’autors o moviments de referència, tot i que des de l’organització s’assegura "estar treballant" perquè en futures edicions sigui possible treballar sobre un corpus reduït.
Sí que hi ha lectures obligatòries en la matèria de modalitat de literatura tant Catalana com Castellana, assignatures no obligatòries per al conjunt d’estudiants. Lectures que, en el cas de Literatura Castellana, inclouen Calderón de la Barca, Emilia Pardo Bazán, Valle-Inclán i Ana María Matute. També després de la polèmica per la seva eliminació, des de l’organització de les PAU han anunciat que en les proves del 2027 tornarà el Romancero gitano, de Federico García Lorca. En el cas de l’examen de modalitat de Literatura Catalana, la llista d’autors de les lectures obligatòries està format per Santiago Rusiñol, Joan Salvat-Papasseit, Miquel Llor, Salvador Espriu, Maria-Mercè Mar çal i Jesús Montcada.
Resisteix Martha C. Nussbaum
Una sola dona apareix també en el temari d’Història de la Filosofia, matèria de la qual s’examinaran, els que hagin triat aquesta assignatura, demà a les 9 hores. Es tracta de la filòsofa Martha C. Nussbaum, coneguda per la teoria de les capacitats, la primera dona que va aconseguir fer-se un forat en el temari de Filosofia: va ser el curs passat.
Dels matriculats, 35.052 procedeixen de segon de batxillerat; 5.965 han cursat cicles formatius de grau superior (CFGS) i s’examinen d’alguna assignatura en la fase específica –un altre rècord–, i 4.804 són de matrícula lliure: van estudiar el batxillerat en anys anteriors i o bé no van fer les proves PAU o bé volen millorar la seva nota o examinar-se d’assignatures de la fase específica.
Fa dies que l’organització recomana als estudiants desplaçar-se amb temps, pel possible impacte de la visita del Papa i de la vaga de professors. En relació amb la convocatòria extraordinària de les PAU, aquest serà l’últim any en què encara se celebrin al setembre, concretament els dies 2, 3 i 4. A partir de l’any que ve s’avançaran al juliol.
Una de les novetats més mediàtiques de les PAU de juny és que es provaran detectors de dispositius electrònics per evitar fraus. Utilitzar mòbils, rellotges intel·ligents o altres aparells, o copiar, suposarà l’expulsió immediata, un zero en l’examen i possibles sancions.
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