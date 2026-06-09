Les denúncies per odi pugen el 12% en dos anys a Catalunya
La discriminació per origen nacional o racial, orientació política, islamofòbia o aporofòbia també despunten entre els motius. Entre les víctimes figuren 180 menors d’edat.
El 2025 els Mossos van registrar 783 detinguts i investigats
Germán González
Els Mossos d’Esquadra van detenir setmanes enrere una dona de 28 anys per col·locar adhesius i fer pintades xenòfobes contra la comunitat musulmana en un parc infantil de Roquetes (Baix Ebre). Després d’una investigació, la policia va poder identificar-la i arrestar-la, i va portar a terme un escorcoll al seu domicili. Allà van trobar nombrosos elements que vinculen la sospitosa amb la ideologia nacionalsocialista i amb l’organització ultra Núcleo Nacional.
Es tracta d’un dels casos més recents dels agents de la Comissaria General d’Informació dels Mossos que es dediquen a combatre els delictes d’odi i discriminació, tant les comeses per organitzacions com per persones individuals. En els últims anys, els investigadors han alertat de l’increment de la criminalitat en aquest àmbit, cosa que afecta, remarquen, "valors importants com la convivència, el respecte i la cohesió social".
Segons dades dels Mossos d’Esquadra a què ha tingut accés EL PERIÓDICO, l’any passat es van denunciar 856 casos d’odi i discriminació davant la policia catalana, un 12,5% més que el 2023, quan se’n van registrar 761. El 2024 les denúncies cursades van ascendir a 813.
El delicte més denunciat és el vinculat a la LGTBI-fòbia: l’any passat va concentrar el 35% dels casos (37,5% el 2024). En segon lloc, despunta la discriminació per motiu d’origen nacional o racial (32,4% el 2025, el mateix percentatge que el 2024), orientació política (12,4% el 2025 i 8,9% el 2024), islamofòbia (7% el 2025 i 8,9% 2024), aporofòbia –rebuig de la persona pobra– (1,4% el 2025 i 2% el 2024) i per qüestions religioses (2,3% el 2025 i 1,5% el 2024).
Els Mossos van registrar l’any passat 1.055 víctimes per delictes d’odi i discriminació, de les quals 611 són homes. Sobre els denunciants, 29 eren més grans de 65 anys (el 2,75% del total), mentre que hi va haver 180 víctimes menors d’edat (17%).
Respecte als autors, la xifra de detinguts, investigats i identificats segueix la tònica d’increment respecte dels últims anys, tot i que no de manera tan pronunciada com el 2022. Fonts policials remarquen que cada vegada es denuncia més, ja que les víctimes se senten més acompanyades pel sistema per fer el pas i també identifiquen millor els comportaments discriminatoris. D’aquesta manera, el 2025 els Mossos van registrar 783 detinguts i investigats, dels quals 580 són homes. El 2024 la xifra va ser de 720, davant els 730 del 2023 i els 609 del 2022.
Entorns virtuals
Els delictes més denunciats són contra l’exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques, lesions i amenaces. Malgrat que la virtualitat afavoreix els missatges d’odi i discriminació, no s’ha notat un increment significatiu d’aquestes denúncies en els últims anys, segons fonts policials. En aquest sentit, del total de casos denunciats el 2024, 737 es van cometre en un entorn presencial (90,66%), mentre que 76 fets van tenir lloc en l’entorn d’internet o les xarxes socials. El 2023 hi va haver 711 denúncies per delictes presencials i 50 virtuals.
Un dels delictes que es manté i que més preocupa els agents és el d’aporofòbia, ja que afecta els més vulnerables i atempta contra "drets fonamentals com la igualtat, la dignitat i la seguretat", segons els Mossos. Precisament, a finals d’abril la policia va detenir per discriminació a Sant Cugat del Vallès un jove de 24 anys per agredir una persona sense llar.
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