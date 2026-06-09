Maite Gaudí, descendent de l’arquitecte: "Benet XVI em queia bé però Lleó XIV, millor"
La besneta del germà del pare de Gaudí intervé avui en l’acte de l’Estadi Olímpic
Toni Sust
Serà vostè una de les protagonistes en l’acte amb el Papa a l’Estadi Olímpic.
Sí.
És descendent d’Antoni Gaudí però a més una activa defensora del record de la seva figura.
Soc presidenta dels Amics de Gaudí de Reus. Des del 2017.
¿No hi ha polèmica? ¿Gaudí va néixer a Reus?
Era de Reus, sense cap dubte. No hi ha cap document que indiqui el contrari. No sé què més volen els que diuen que no. No hi ha polèmica, la busquen.
El seu besavi era germà del pare de Gaudí. ¿Què suposa representar la família davant el Papa?
Em sento una privilegiada, dono gràcies a Déu per viure aquest moment, tot i que vagi de cap.
¿Quants anys té?
80.
¿A què s’ha dedicat en la vida?
Soc psicòloga infantil de professió. M’he dedicat a totes les criatures que es pugui imaginar. Ha sigut una satisfacció.
¿Sempre ha viscut a Reus?
No, el meu marit i jo ens vam casar a la Sagrada Família el 1973 –ara se’n compliran 53 anys– i vam viure vuit anys a Barcelona. En vam estar dos més a València, el meu marit fent la mili; jo vaig començar a estudiar Psicologia. Després ell va trobar una feina a Repsol i vam venir a Reus.
¿Ha seguit aquests anys l’evolució de la Sagrada Família?
Sí, he anat venint moltes vegades, per acompanyar algú, a alguna visita.
¿I sempre va tenir fe que acabaria bé?
Sí, és clar. Gaudí ja ho deia, que el seu cap no tenia pressa.
¿És religiosa?
Sí. A casa ho hem sigut sempre. No fanàtics, però religiosos. D’anar a missa quan toca.
¿Li fa il·lusió veure’s amb el Papa?
Molta. Ja veurem què fem, però m’agradarà.
¿Què té previst dir?
Em faran dues preguntes, senzilles, sobre Gaudí i la Sagrada Família. Res que m’hagi d’inventar.
¿Quants Gaudí queden vius?
A tot estirar, tres. El meu germà Eugeni i un familiar d’una altra branca, l’Antonio.
Amb el mateix nom de l’arquitecte.
És un cosí llunyà. No hem tingut gaire tracte. Ells no s’han implicat en tot això. A Reus s’ha fet una escultura, un mural, ells no hi han tingut interès.
Vostè és la Gaudí activista
Això. La Gaudí pencaire.
Diumenge es va col·locar a Barcelona una placa en el punt de la ciutat on Gaudí va ser atropellat per un tramvia. No va quedar gaire contenta de l’acte.
No gaire. Bé, gens contenta. Em va semblar un acte molt fred. Hi vam arribar i no em vaig donar a conèixer, no m’agrada fer-ho. Em vaig asseure a la tercera fila. Alguns ens van reconèixer, ens van saludar. Vaig fer una foto de la placa. I a l’acabar vam tornar a Reus. No hi vaig veure ningú de l’Ajuntament.
¿Es parlava a casa seva de Gaudí quan era nena?
A casa se’n parlava. El meu pare i la meva tieta l’anaven a veure a l’obra. I això que anar de Reus a Barcelona era aleshores fer un viatge molt llarg. Segons el meu pare, era carinyós. Li deien oncle Anton. El respectaven molt.
¿Va estar en la consagració de la Sagrada Família pel papa Benet XVI, el 2010?
Sí. Aquell dia plovia, i en el moment de la consagració va sortir el sol. Va ser bonic. Va quedar una llum groga. I després el sol es va tornar a apagar.
¿Li agradava Benet XVI?
Aquest Papa em queia bé, però el d’ara, Lleó XIV, m’agrada molt, em cau millor. És molt senzill. Jo crec que ell farà beat Gaudis. Han de provar miracles que hagi fet. Hi ha el nen que tenia leucèmia i s’ha curat. A una senyora de Reus a qui sí que vaig conèixer, que estava malament de la vista, li van dir que es quedaria cega. Es va encomanar a Gaudí i d’un dia per l’altre hi va veure. Formava part de l’associació de Reus però li he perdut la pista. El tercer cas no el conec. Crec que Gaudí mereix ser beat per molts motius.
Subscriu-te per seguir llegint
- Què se n’ha fet de Berta García, l’alumna que va treure la millor nota a la selectivitat catalana: «El pitjor de la universitat és Rodalies i els mals professors»
- Famílies d’una escola denuncien que els seus fills van trobar insectes a la sopa del menjador
- Mansour Gueye, el senegalès que després d’una dura travessia en pastera va acabar vivint a Espanya: 'No es pot jutjar ningú pel color de la pell, soc aquí per guanyar-me la vida
- Aquest és el percentatge del sou que els gironins destinen a pagar el lloguer
- Mil ovelles fan camí des de Crespià
- Bitàcora, el bar de Palamós amb cuina d'alta qualitat: “Pots venir un dia a fer unes braves i un altre dia a menjar ostres”
- Ingressat greu al Trueta després de caure des de diversos metres a la rampa del pàrquing de l’estació d’autobusos de Lloret
- Necrològiques del 7 de juny de 2026