Afterwork d’EL PERIÓDICO
Marian Muro: "Eliminar pisos turístics farà perdre 40.000 llocs de treball"
La responsable de la patronal de pisos turístics, Apartur, demana millorar la gestió en lloc d’acabar amb les 10.000 llicències i 40.000 llocs de treball del sector el 2028, com pretén l’Ajuntament.
Patricia Castán
"¿On s’allotjaran els viatgers en una altra visita d’un Papa a Barcelona sense pisos turístics?", la pregunta l’ha llançat a l’auditori Marian Muro, directora general de l’Associació d’apartaments turístics de Barcelona (Apartur), durant l’Afterwork d’EL PERIÓDICO que ha protagonitzat aquest dilluns a Casa Cupra. L’experta ha posat un exemple de màxima actualitat del que significaria que la capital catalana perdés el 40% de la seva capacitat d’allotjament, en cas de ser eliminades les actuals 10.000 llicències d’activitat el 2028, com pretén l’Ajuntament de Barcelona. Ha desgranat les xifres del sector i rebatut la "política" de prohibició, advocant per una millor "gestió".
Muro és una profunda coneixedora de tots els flancs de l’àmbit turístic, a l’haver ocupat càrrecs dispars tant en administracions públiques com empreses privades. Anteriorment va ser directora general de Turisme de Catalunya i de Turisme de Barcelona; sota el primer càrrec va impulsar la primera regulació a Espanya de les vivendes turístiques i la implantació de l’impost turístic. Des del vessant privat ha sigut directora general de la patronal de les agències de viatges, directora general del Grup Julià per a Espanya i també va crear la seva pròpia consultora, Muro Tourism Consulting.
En la trobada celebrada a Casa Cupra, amb l’auditori al complet i moderat per Albert Sáez, president del Comitè editorial d’EL PERIÓDICO, la directora d’Apartur ha rebatut un per un els arguments esgrimits pel consistori des del 2024 (després del decret del Govern que va obrir la porta a l’erradicació dels apartaments de lloguer per dies) per liquidar aquesta oferta. "L’eliminació impactarà en el comerç, en la restauració, en la pèrdua sense precedents de 40.000 llocs de treball, a deixar d’ingressar 70 milions d’euros de taxa turística...", ha relatat, en presència de nombrosos representants dels grups polítics municipals i institucions.
"S’estan inventant un relat que no és veritat", ha disparat a preguntes de Sáez, en al·lusió a l’objectiu municipal de tornar al mercat residencial aquestes 10.000 vivendes per fer front a la crisi habitacional. Assenyala que aquest 1% del parc habitacional de la ciutat no es destinarà al lloguer, i com a alternativa aposta per recuperar els 30.000 pisos on actualment hi ha activitats econòmiques, com perruqueries, dentistes i altres serveis en entresols, per exemple. O els 60.000 buits segons l’Agència Tributària, ha intervingut.
Per Muro, Barcelona necessita els 50.000 llits que ofereixen els pisos turístics. Reiteradament, Apartur ha alertat que sense elles no seria possible allotjar esdeveniments com el Mobile World Congress. Però aquest dilluns, en plena visita del papa León XIV, ha posat el dit a la nafra al recordar que aquest tipus de convocatòries atrauen molts viatgers en família, que precisament trien els pisos turístics com a primera opció. Ha criticat que l’Ajuntament de Jaume Collboni parli de "contenció" turística i d’eliminar els apartaments –"legals i que paguen impostos"– alhora de fomentar un "efecte crida" amb un juny ple d’esdeveniments a la ciutat: la F-1, el Primavera Sound, l’arribada del Papa, la sortida del Tour de França, el Sónar i més. "Si no vols massificació no pots fer l’agenda d’aquest juny", ha dit, admetent que el sector que representa assolirà el 100% d’ocupació molts dies.
Combativa i sense pèls a la llengua, ha culpat les administracions de buscar vots en lloc d’afrontar les externalitats del sector, remarcant que "el 70% dels barcelonins recolzen el turisme". Creu que Barcelona ha sigut "exemple regulador", imitat per altres urbs, i confia que Brussel·les els doni la raó. "Esperem una proposta de regulació, Europa no permetrà que desaparegui un sector econòmic".
Més il·legalitat
En aquest sentit, ha precisat que segons el registre de Turisme de la Generalitat, el 80% dels propietaris de pisos turístics a la ciutat només en tenen un o dos pisos amb aquesta activitat. "No hi ha grans tenidors ni fons voltors", manté, des de la convicció que els afectats podrien reclamar indemnització a l’ajuntament perquè les seves llicències són "de caràcter indefinit".
Sáez ha interrogat la líder de la patronal sobre els efectes de la prohibició, que segons Muro no només contravindrien la directiva de serveis (no consideren justificats tècnicament els arguments municipals). També podrien generar un repunt d’oferta il·legal, en l’actualitat molt residual, després d’una forta ofensiva municipal. S’estimen uns 500 casos de pisos sense llicència operatius, en mans de màfies que són difícils d’erradicar de forma definitiva. La directora general d’Apartur afirma que el sector ha fet els deures, prenent mesures per encaixar en la "convivència veïnal". I ha reiterat que molts viatgers per motius mèdics i famílies necessiten aquest tipus de places, que cobreixen unes necessitats que no poden satisfer els hotels, criticant campanyes comunicatives com la que ara porta el consistori contra el col·lectiu.
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