Visita per Espanya
I el Papa ha arribat a Barcelona: «Benvingut, ‘bienvenido’, Lleó XIV»
El president Illa dona la benvinguda al Pontífex en català i en castellà, just al sortir de l’avió
Última hora de l’arribada del Papa a Barcelona, en directe: Lleó XIV aterra al Prat, rebuda, pregària a la catedral i agenda d’actes
Trànsit avui a Barcelona, en directe: restriccions i afectacions per l’arribada del papa Lleó XIV
Beatriz Pérez
ElPapa ja sobrevolava Badalonaquan les autoritats polítiques i religioses de Catalunya, poc abans de les 12.40 hores, apareixien a la terminal corporativa de l’aeroport del Prat de Llobregat. Lleó XIV ha aterrat a Barcelona aquest dimarts 9 de juny a les 12.46 minuts del migdia, amb uns 20 minuts de retard. La capital catalana és la segona visita del viatge del Pontífex a Espanya, que culminarà aquest dijous amb la seva arribada a les Canàries. Feia 16 anys que un Papa no visitava Barcelona: l’última vegada va ser Benet XIV, els dies 6 i 7 de novembre del 2010. Francesc no va arribar a visitar-la sent Pontífex.
I Barcelona ha rebut el Papa amb honors. A l’aeroport aquest dimarts ho esperaven el president de la Generalitat, Salvador Illa; l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el ministre d’Hisenda, Arcadi España; l’arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella; o l’alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret. El president, Salvador Illa, li ha donat la benvinguda en català i en castellà al Papa, just al sortir de l’avió, i fonts del Govern asseguren que també l’ha felicitat per la primera etapa del seu viatge a Espanya i li ha agraït que passi per Catalunya.
Pocha durat la passejada de Lleó XIV des de l’avió fins al cotxe que l’esperava al final de l’alfombra vermella per portar-lo a la catedral de Barcelona, on ha fet una pregària i una homilia, el primer acte del Pontífex a la ciutat Comtal. Molt més han estat esperant els periodistes per poder fotografiar-lo: des de passades les 10 del matí i sota un sol que s’ha anat fent més insuportable així que passaven les hores. Les temperatures han tornat a pujar coincidint amb l’arribada del Papa.
Aquesta tarda, a l’Estadi Olímpic
La jornada d’aquest dimarts del Papa culminarà aquesta tarda a l’ Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, on es reuniran fins a 40.000 persones i hi haurà una vigília d’oració i a més Lleó XIV llegirà un discurs. Abans de la seva intervenció, prevista per a les 20 hores, hi haurà actuacions musicals. S’especula fins i tot amb la possible aparició de Rosalía.
En un món cada vegada més polaritzat, Lleó XIV s’ha convertit en l ’antagonista moral de Donald Trump i de tota la ultradreta internacional. S’ha posicionat a favor de la pau i en contra de les guerres, ha rebutjat les deportacions massives i discursos antiimmigratoris de països com els EUA i ha alertat sobre els perills de la intel·ligència artificial. Tambéha tornat a posicionar-se en contra drets com l’avortament i de l’ eutanàsia, rebutjats històricament per l’Església catòlica, com es va veure ahir al Congrés dels Diputats. Però, tot i així, va ser ovacionat unànimement per tots els partits polítics.
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