SEGURETAT
Parlon demana "agreujar les penes" per tenir armes de foc
La consellera d’Interior assegura que els Mossos mantenen "un reforç policial" a la Zona Franca després del tiroteig que diumenge va causar una víctima mortal.
Germán González
La consellera d’Interior, Núria Parlon, va remarcar ahir la necessitat d’endurir les penes per tenir il·legalment pistoles i escopetes a casa. Ho va dir després de l’últim tiroteig a la Zona Franca que diumenge va deixar una nova víctima mortal, la cinquena aquest any a Catalunya per un tret. "No ens resignem davant d’aquest tipus de violència letal. És important plantar-nos agreujar les penes per la tinença il·lícita d’armes de foc", va remarcar Parlon, que va assegurar que els Mossos d’Esquadra investiguen aquest nou crim a més de fer un "reforç policial" a la zona.
D’aquesta manera, la consellera reclama que la tinença irregular d’armes de foc sigui més castigada. En els últims anys les bandes organitzades s’han rearmat com a conseqüència de l’increment de negoci de la marihuana a Catalunya, ja que molts temen un assalt o les utilitzen per poder marcar territori.
Per això, es demana augmentar les condemnes per delicte de tinença il·lícita d’armes per a aquests narcotraficants, ja que en les operacions es troben pistoles o escopetes, a més d’alguna arma de guerra, quan es fan entrades i registres.
Els Mossos continuen investigant la segona execució a la Zona Franca en tres setmanes.
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