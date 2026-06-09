Viatge històric
El Pontífex demana als bisbes respondre als abusos amb "justícia i reparació"
Lleó XIV es refereix per primera vegada a l’escàndol en un discurs davant la Conferència Episcopal, abans de tenir una trobada privada amb sis víctimes
Patricia Martín
Lleó XIV es va referir ahir, per primera vegada a Espanya, a l’escàndol dels abusos sexuals a l’Església. Tot i que en el seu històric discurs davant del Congrés va obviar el tema, poc després, en la seva visita a la seu de la Conferència Episcopal, sí que es va referir a l’espinós assumpte. Va instar els bisbes i tota la "comunitat eclesial" a respondre davant d’aquesta "plaga" amb "escolta, veritat, justícia, reparació i un compromís cada vegada més decidit en prevenció i cultura de la cura".
Hores després es va reunir durant gairebé una hora amb sis víctimes, els va escoltar "amb afecte i atenció" i es va comprometre que les seves propostes "serveixin de base per a futurs esforços", segons va informar el Vaticà. Les principals associacions de víctimes van criticar que els organitzadors de la visita no els convidessin la reunió, per "la falta de representativitat i pluralitat" de la trobada.
El Vaticà no ha donat detalls dels qui són els supervivents que es van reunir amb el Pontífex, però segons les associacions, són persones que s’han acollit als plans de reparació Repara i PRIVA posats en marxa per la mateixa Església, que no compten amb el vistiplau dels col·lectius, que han lluitat durant anys per un pla de reparació independent, en el qual participi l’Estat, com el rubricat entre el Govern i la Conferència Episcopal al gener.
"Consol i curació"
El Papa, segons el comunicat del Vaticà, els va transmetre la seva "proximitat i el de tota la comunitat eclesial", així com el seu compromís que les propostes que li van traslladar, "partint de les seves doloroses experiències", serveixin de base "per a futurs esforços i que l’Església pugui ser veritablement un lloc segur i espiritualment sa, on les ferides trobin consol i curació".
Precisament, el Pontífex va parlar també de "sanació" en el seu discurs davant els bisbes. A més de demanar-los que responguin amb "veritat i justícia", els va instar que "cada persona ferida" trobi a l’Església "escolta sincera, acollida, protecció i camins reals de curació".
Van ser tot just dos paràgrafs d’un discurs molt més llarg on va reiterar els missatges a favor de la immigració i en contra de la polarització, però és la primera vegada que un Papa parla davant els bisbes espanyols de la gestió de la pederàstia, paraula que no va esmentar, com tampoc "víctimes o abusos", però era evident a què es referia.
El papa Francesc va canviar l’enfocament de l’Església catòlica davant l’escàndol, passant del silenci o, encara pitjor, l’encobriment, a plantejar reformes estructurals, sancions i reunions amb les víctimes, però mai va valorar la gestió de la Conferència Episcopal Espanyola, que també va minimitzar, durant anys, el problema i fins fa poc temps no ha posat en marxa un pla de reparació.
De fet, durant la visita, la jerarquia de l’Església espanyola s’ha desentès d’aquest tema i ha sigut el Vaticà que ha anunciat que el Pontífex rebria les víctimes, com fa en altres visites, en una trobada privada, i l’encarregat d’informar una vegada transcorregut.
Durant el vol de Roma a Madrid, el Pontífex també va parlar d’aquest assumpte, davant les preguntes dels periodistes. Va reconèixer que els casos d’abusos continuen sent "una ferida oberta" i va aclarir que es reuniria amb algunes víctimes, "no amb totes". Precisament, tot just arribar a Espanya, el rei Felip VI va esmentar el "dolor" causat pels abusos i va lloar la "fermesa" del Pontífex en aquest assumpte.
Però les principals associacions de supervivents no comparteixen que l’Església estigui actuant amb "fermesa". Es van concentrar davant la Nunciatura Apostòlica ahir a primera hora, mentre el Pontífex es reunia amb Pedro Sánchez, per protestar perquè els organitzadors de la visita els van deixar fora de la reunió amb les víctimes.
Segons la seva versió, no els van convidar perquè són "díscols" i van preferir víctimes que s’han acollit als plans de reparació de l’Església. "La tàctica que estan utilitzant és intentar rentar la imatge dels dos plans fracassats i que l’opinió pública s’emporti la idea que l’arquebisbat de Madrid i la Conferència Episcopal ho estan fent molt bé. Als que som díscols, i que mai hem empassat rodes de molí, ens allunyen perquè no molestem", va denunciar Juan Cuatrecasas, president d’ANIR (Associació Nacional Infància Robada). Al seu torn, el president d’aquest col·lectiu a Madrid, José Luis Velasco, va remarcar que el grup de víctimes elegit per a la reunió amb el Pontífex "és la mateixa Església".
Vuit associacions es van sumar a una protesta que va denunciar "la falta de representativitat i pluralitat" de la trobada, van exigir que cap supervivent "quedi invisibilitzat" i que el compromís "amb la veritat, la justícia i la reparació sigui veritablement universal".
Per la seva banda, l’associació Reparación Integral Ya va denunciar que el Govern ha decidit "ficar en un calaix" la llei per ampliar els terminis de prescripció a causa de la visita del Papa. Miguel Hurtado, portaveu i primer denunciant dels abusos a l’abadia de Montserrat, va instar Lleó XVI a pronunciar-se a favor de la imprescriptibilitat dels delictes sexuals contra menors en algun moment de la seva visita.
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