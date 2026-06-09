Conflicte educatiu
L’última vaga de professors d’aquest curs acusa el cansament del col·lectiu i els sindicats insten a seguir les protestes al setembre
L’anomenada «vaga del Papa» registra un gran descens de seguiment respecte a les anteriors convocatòries
Vaga de professors a Catalunya, avui en directe | Última hora de la mobilització dels docents a Barcelona, carrers tallats i afectacions al trànsit
Núria Marrón
«Volem fets, no miracles», han corejat milers de professors aquest migdia a Barcelona en una nova aturada –la novena– que serà l’última d’aquest curs. L’anomenada «vaga del Papa» ha registrat un gran descens de seguiment respecte a les anteriors convocatòries (divendres passat, a la una del migdia, la participació era del 28% i aquest dimarts, de l’11%). Conscients del desgast, els professors en vaga han instat a seguir les protestes a partir del setembre perquè, remarquen, el ‘no’ dels docents al preacord assolit pels sindicats amb Educació assenyala que aquest no dona resposta a l’ «emergència educativa». Per la seva banda, el Govern ha mantingut que començaran a desplegar un acord sobre el qual tanquen files i obriran un «diàleg» amb els representants dels docents per donar sortida a la «inquietud» que genera la creixent diversitat a l’escola, ha assenyalat la consellera portaveu Sílvia Paneque després del Consell Executiu.
La protesta ha partit a les onze del matí de la plaça d’Espanya amb l’objectiu de «col·lapsar Barcelona» amb motiu de la visita del papa León XIV, que ha arribat a la ciutat el migdia. La manifestació, que ha sumat complexitat a les limitacions de mobilitat derivades del viatge papal, ha recorregut la Gran Via cap a la plaça de Tetuan i d’allà s’ha encaminat cap al Parlament, on aquest dimarts es tramiten els pressupostos.
La visita del Papa ha impregnat des dels eslògans fins a la ‘litúrgia’ de la manifestació, en la qual s’ha resat un ‘padrennostre educatiu’ i hi ha hagut fins i tot una ‘mama mòbil’.
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