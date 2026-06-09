PAU 2026
«El primer examen de la selectivitat ha estat un regal»: els alumnes passen dels nervis a l’alleujament en l’arrencada de les PAU
PAU 2026, hoy en directo: última hora de los exámenes de selectividad este martes en Catalunya
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Cristina Sebastián
Els alumnes que s’estan examinant de la selectivitat a la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona han sortit somrients del primer examen del dia, el de Castellà, i amb una sensació general de satisfacció. Tots coincideixen que ha estat una prova «molt fàcil comparada amb les dels anys anteriors» i afegeixen que l’esperaven «molt més complicada». Així que per als alumnes, que han arribat a les proves amb l’estómac fet un manat de nervis, la primera prova ha suposat un cert «alleujament».
Víctor Aroca, un dels joves que s’ha presentat a les PAU, comparteix que l’examen de Llengua Castellana «ha estat el primer regal del dia», a l’espera de saber com són la resta d’exàmens del dia.
El tipus test guanya protagonisme
Un dels aspectes més comentats entre els estudiants és la presència de preguntes tipus test en exercicis de gramàtica, com el parell mínim (dues paraules o expressions que es diferencien només per una lletra o so que altera el significat) i l’anàlisi inversa (consisteix a anar «cap enrere» per comprovar com s’ha arribat a un resultat).
«Que hagi estat tipus test simplifica molt l’examen», comenten Núria Caireta i Júlia Serrano. «La part de reflexió lingüística i sintaxi m’ha sortit bé, ja que per sort era tot tipus test», explica Claudia Pérez.
Nervis a l’inici de la jornada
Tot i que l’examen deixa bones sensacions, alguns alumnes reconeixen que els nervis són molt presents abans d’entrar a l’aula. «Penses que serà molt pitjor, però quan comences t’adones que és més fàcil del que esperaves», comenta Júlia Serrano.
Núria Aroca també explica que al principi els nervis et poden jugar una mala passada: «En estar nerviosa, comences a pensar que m’anirà molt malament i que no sabràs res».
La comprensió lectora i el text argumentatiu de l’examen d’enguany han versat sobre la importància de les humanitats i reflexiona sobre el paper que tenen davant de les ciències. «Crec que el tema de la comprensió lectora és interessant i permet debatre força», assenyala Víctor Aroca.