Conflicte obert
Els sindicats de professors criden a col·lapsar Barcelona aquest dimarts amb la «vaga del Papa»: serà l’última del curs
Última hora de la vaga de professors aquest dimarts a Barcelona, en directe
La manifestació, que sortirà de la plaça d’Espanya a les 11, serà l’última aturada del curs, després que la USTEC hagi descartat la vaga indefinida i la protesta de dimecres
Els docents convoquen també una «gran manifestació» per a aquest diumenge a Barcelona i les famílies reclamen al Govern un acord «més enllà dels sindicats»
El Govern ofereix noves places d’educació especial i demana una «reflexió» sobre l’escola inclusiva
Helena López
La d’aquest dimarts serà finalment l’última vaga d’aquest curs 2025-2026, al qual tot just li queden dues setmanes. Malgrat que que el sindicat USTEC, majoritari en educació, apostava per una vaga indefinida si vencia el ‘no’ en la consulta sobre el preacord firmat entre els sindicats majoritaris i Educació, finalment s’ha imposat l’estratègia de la CGT –la gran guanyadora de la votació– de «reservar» les vagues per a jornades estratègiques. Ho és, sens dubte, la d’aquest dimarts, coincidint amb la visita del Papa a Barcelona, amb el debat en comissió al Parlament dels pressupostos i amb l’inici de la selectivitat. L’últim cartutx de les protestes arribarà diumenge, dia en què s’ha convocat una manifestació a la qual les famílies, representades per la federació dona AFA’s aFFAc, també trucar a acudir per reclamar al Govern un pacte d’educació més enllà de la taula sindical.
Els sindicats convocants de les vagues –Ustec, CGT i La Intersindical– truquen als docents a concentrar-se a les onze del matí a la plaça d’Espanya, des d’on caminaran cap al Parlament (a l’altre extrem de la ciutat), amb l’objectiu de pressionar perquè el Govern incrementi la inversió en Educació. Una de les grans demandes del col·lectiu és la inversió del 6% del PIB a Educació, tal com recull la mateixa Llei d’Educació de Catalunya (LEC), xifra que queda encara molt llunyana, malgrat l’increment de la partida per a la conselleria en aquests comptes respecte a les anteriors.
Autocars des de tot Catalunya
Des d’ Ustec, sindicat majoritari que, malgrat haver fet campanya pel ‘sí’ al preacord, assegura haver «entès el missatge del no» i s’ha posat al capdavant de l’anomenada «vaga del Papa»: han contractat autocars des de diferents punts de Catalunya (Olot, Figueres, Girona, Alcanar, Lleida o Tarragona) amb la intenció de «col·lapsar Barcelona».
Més enllà de mantenir l’atur d’aquest dimarts i descartar la de dimecres, 10, el comitè de vaga reunit aquest dissabte va decidir, d’una banda,protegir l’alumnat de la selectivitat i no començar les accions de protestes de la jornada fins passades les nou del matí, quan els alumnes ja siguin a l’aula, i, de l’altra, convocar una «gran manifestació de paísdissabte, 14 de juny, a les 11.30 hores als Jardinets de Gràcia.
En aquest sentit, Lidón Gasull, directora de l’aFFaC, afirma que el ‘no’ al preacord amb Educació obre un «nou escenari». «La majoria de docents han dit que això no va de condicions salarials sinó de buscar solucions, per tant, les propostes s’han de construir amb tots els agents de la comunitat educativa i no només amb els sindicats», ha assenyalat, reclamant la participació de les famílies al definir un nou full de ruta que doni resposta als reptes de l’educació pública.
La fotografia actual és que després del ‘no’ de 39.502 docents – un 65% dels que van participar en la consulta – al preacord que recollia un increment de sou d’uns 450 euros mensuals i la contractació de 6.400 professionals per a l’escola inclusiva en quatre anys, la crisi entre mestres i professors i Govern està lluny de tancar-se.
Negociació en punt mort
LaUstec, el sindicat majoritari, finalment no ha firmat l’ acord i la consellera, Esther Niubó, responia ja divendres que «el temps de la negociació s’havia acabat». La responsable política de la conselleria aposta per seguir endavant amb l’acord que la majoria de docents rebutgen, bàsicament, perquè no resol l’«emergència educativa».
La consellera es va reunir divendres amb CCOO i UGT – firmants de l’acord de març – i amb Aspepc, sindicat que, a diferència d’Ustec, sí que està disposat a firmar el preacord i s’ha retirat de les convocatòries de vaga. Amb Ustec no es van reunir, ja que el sindicat va declinar la trobada de divendres al ser jornada de vaga, i la consellera els ha emplaçat aquest dimecres (aquest dimarts tornen a secundar l’aturada convocada). Segons assenyalava divendres David Caño, un dels negociadors d’Ustec, «cosa que ha acabat és el temps de negociar en el marc de l’acord del març». «Exigim la conselleria que se sent a parlar amb el comitè de vaga», assenyalava el sindicalista.
El Govern qüestiona l’escola inclusiva
Enmig de tota aquesta situació, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha plantejat aquest dilluns que és necessari obrir una "reflexió" sobre el model d’escola inclusiva i ha apostat per crear més places d’educació especial. També ha demanat «responsabilitat» als docents per «no perjudicar» els alumnes i les seves famílies ni en la recta final del curs ni en l’inici del que ve. Així ho ha assegurat en una entrevista al programa ‘Cafè d’Idees’ de Ràdio 4 i La 2, en la qual ha argumentat que l’escola inclusiva li sembla «un bon model» , però que cal ser conscient de quines són «les limitacions».
«Hi ha gent al nostre país que no vol afrontar el problema i mira cap a una altra banda, i això ha provocat que el problema es faci cada vegada més gran», ha afirmat, afegint que hi ha molts docents «emprenyats» davant la impossibilitat de gestionar tanta complexitat a les aules.
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