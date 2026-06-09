PAU 2026
Un ‘writing’ sobre l’estrès i l’ansietat adolescent, la pregunta estrella de l’examen d’Anglès de la selectivitat a Catalunya
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Helena López
Bones cares després de l’examen d’Anglès, el segon de la selectivitat a Catalunya. Els nervis previs –incrementats pels talls de trànsit de la visita del Papa– semblen haver quedat enrere després de les bones vibracions que han deixat, en general, les dues primeres proves de la jornada. La de Castellà –marcada per una reflexió sobre la «utilitat de l’inútil»– i la d’Anglès, amb ‘writing’ sobre l’estrès i l’ansietat adolescent, que ha sigut «un regal». «Era el típic ‘writing’ sobre el qual havíem practicat mil vegades a classe», deiafeliç una de les 45.821 alumnes inscrites en aquesta selectivitat de rècord, que serà recordada pel viatge de Lleó XIV, la vaga de profes i els escanejos a les aules a la recerca d’aparells electrònics.
Com passa any rere any, la principal queixa de l ’examen d ’Anglès ha tornat a ser que, segons quines aules, no se sentia «del tot bé». «A casa teva, a Youtube, amb els cascos, s’escolta millor, ésclar», resumia un alumne. Malgrat això «a la segona» –l’àudio es passa sempre dues vegades– «s’entenia».
Només l’1% de l’alumnat opta per altres llengües
Malgrat que en la prova de llengua estrangera l’anglès ha sigut la llengua escollida majoritàriament pels estudiants amb un 98,76 % (34.629 estudiants), hi havia també l’opció de triar altres llengües, molt minoritàries. Un 0,92% de l’alumant –un total de 324– s’han examinat de Francès; l’alemany ha sigut elegit pel 0,21% (75 estudiants) i 36 alumnes han apostat per l’italià, 0,1%.
La primera jornada de les proves PAU continuarà després de la pausa del migdia amb les proves corresponents a les matèries de modalitat. Els estudiants s’examinaran de Cor i Tècnica Vocal; Física; Fonaments Artístics; Geografia; Geologia i Ciències Ambientals; i Literatura Dramàtica.
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