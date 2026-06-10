Previsions astrològiques per Roser Bona del 12 al 18 de juny de 2026
Descobreix que et presenta la setmana
Roser Bona / AMIC
-Àries (Del 21 de març al 20 d'abril): Pots tendir al silenci o a guardar informació delicada. S’obre una etapa en l’amor. Això pot suposar l’inici d’una relació o que passis més temps amb els que estimes.
-Taure (Del 21 d'abril al 20 de maig): Nova etapa pel que fa a l’economia. Estàs carregat d’idees i podries vessar-la si parles massa. Aprofita aquesta energia per resoldre assumptes complexos o per escriure.
-Bessons (Del 21 de maig al 21 de juny): Dies per tractar assumptes familiars, engendrar fills o enfrontar-te amb emocions silenciades. Se t’acuden noves maneres d’obtenir ingressos, però ho mantens en secret.
-Cranc (Del 22 de juny al 21 de juliol): Amb la Lluna Nova a la Casa XII és un bon moment per fer balanç de les coses. Abaixes el ritme diari i ja gaudeixes de més temps per a tu. L’economia es recupera una mica.
-Lleó (Del 22 de juliol al 23 d'agost): Amb Venus oposat a Plutó podries viure un moment molt passional en l’amor. Aquest també és un bon trànsit per transformar l’economia o bé fer canvis d’arrel en general.
-Verge (Del 24 d'agost al 23 de setembre): Prioritzes la teva tranquil·litat fent una bona desconnexió dels problemes i descansant més. Et sents més a prop de l’espiritualitat i podries visitar un lloc de culte.
-Balança (Del 24 de setembre al 23 d'octubre): Sents que algú et vol fer combregar amb rodes de molí i no estàs disposat a deixar-te enganyar. Pots rebre uns diners pendents, l’import d’una venda o d’una herència.
-Escorpí (Del 24 d'octubre al 22 de novembre): En l’amor pots tendir a mirar cap al passat, a recordar algú amb enyor o a intentar recuperar un contacte per veure si allò que es va quedar a mitges ara té continuïtat.
-Sagitari (Del 23 de novembre al 21 de desembre): Es desperten les teves ganes de viatjar i prepares una escapada. Pots tenir un cop de sort al sector laboral trobant una nova feina o millorant el teu lloc habitual.
-Capricorn (Del 22 de desembre al 20 de gener): Sembla que no acabes de tancar un tema o encara no tens resposta sobre un assumpte vinculat a l’economia. Inicies un objectiu que et feia mandra, i ho fas gradualment.
-Aquari (Del 21 de gener al 19 de febrer): Veus com les peces es van posant al seu lloc i expresses el que sents amb més llibertat. El bon temps t’ha animat a fer neteja a fons i a llençar el que ja no serveix.
-Peixos (Del 20 de febrer al 20 de març): La Lluna Nova cau a la teva Casa IV i et pots plantejar qüestions molt arrelades que potser venen de la infantesa. Bon moment per projectar canvis o reformes a la llar.
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