BCN adjudica a Acsa el manteniment del Parc del Fòrum
La societat del grup Sorigué gestionarà durant dos anys la conservació del recinte per 900.00 euros, després de la resolució d’un concurs públic que va rebre 10 ofertes.
Jan Magarolas
L’empresa Acsa Obras e Infraestructuras, SAU, del grup Sorigué, va resultar adjudicatària del contracte licitat per l’Ajuntament de Barcelona per al servei de manteniment integral del Parc del Fòrum. La contracta preveu la prestació del servei durant els pròxims dos anys per un import d’adjudicació, IVA inclòs, de 899.078 euros.L’empresa Acsa Obras y Infraestructuras, S.A.U., del grup Sorigué, ha resultat adjudicatària del contracte licitat per l’Ajuntament de Barcelona per al servei de manteniment integral del Parc del Fòrum. La contracta preveu la prestació del servei durant els dos pròxims anys per un import d’adjudicació, IVA inclòs, de 899.078 euros.
La decisió es va donar a conèixer ahir a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. A la licitació es van presentar una desena d’empreses, i a nou se’ls va admetre l’oferta presentada: Serveis Integrals de Manteniment Rubatec SA, Serveo Servicios SA, Acciona Facility Services SA, Istem SL, Veolia Serveis Catalunya SAU, General Quatro SL, Tecnocontrol Servicios SA, Axer Instalaciones y Tecnología SLU. L’oferta d’Elecnor Servicios y Proyectos SAU va ser inadmesa, segons indica Barcelona de Serveis Municipals (BSM) en la resolució d’adjudicació, perquè "no va aportar la justificació en el tràmit concedit a l’efecte per acreditar la viabilitat de la seva oferta i desvirtuar la presumpció de baixa anormal o desproporcionada".La decisió s’ha donat a conèixer a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. A la licitació es van presentar una desena d’empreses, i a nou se’ls va admetre l’oferta presentada: Serveis Integrals de Manteniment Rubatec SA; Serveo Servicios SA; Acciona Facility Services SA; Istem SL; Veolia Serveis Catalunya SAU; General Quatro SL; Tecnocontrol Servicios SA; Axer Instalaciones y Tecnologia SLU. L’oferta d’Elecnor Servicios i Projectes SAU, no obstant, va ser inadmesa, segons indica l’empresa municipal Barcelona de Serveis Municipals (BSM) en la resolució d’adjudicació, perquè "no va aportar la justificació en el tràmit concedit a l’efecte per acreditar la viabilitat de la seva oferta i desvirtuar la presumpció de baixa anormal o desproporcionada".
Els plecs de la licitació recullen l’obligació de l’adjudicatària d’impulsar "totes i cada una de les accions encaminades a vetllar per la seguretat, el bon funcionament, l’eficiència energètica i consums, i la correcta posada en marxa de tots els equips i elements integrants" de les instal·lacions gestionades per BSM, així com "la reparació per restablir les condicions de funcionament d’algun element, sistema, instal·lació o equip" davant eventuals incidències.
BSM diferencia entre el manteniment programat i el no programat, i indica als plecs que, "si l’avaria posa en risc la seguretat de les persones, la reparació començarà sense una planificació prèvia i amb caràcter d’emergència o urgència". En els casos en què no existeixin riscos per als usuaris, "es podrà planificar la reparació dins dels terminis establerts" en l’esmentada contractació.En aquest sentit, BSM diferencia entre el manteniment programat i el no programat, i indica als plecs que, "si l’avaria posa en risc la seguretat de les persones, la reparació començarà sense una planificació prèvia i amb caràcter d’emergència o urgència", a diferència dels casos en els quals no existeixin riscos per als usuaris, en els quals "es podrà planificar la reparació dins dels terminis establerts" en l’esmentada contractació.
Celebració d’esdeveniments
Malgrat que la durada del contracte adjudicat és de dos anys, la memòria de la licitació preveu la possibilitat de tres pròrrogues, d’un any cada una.
Els plecs de contractació integren 460.000 euros d’altres partides, entre els quals destaquen 60.000 euros en concepte d’assistència a actes, amb els quals l’adjudicatària cobrirà les necessitats tècniques d’esdeveniments culturals, musicals, esportius o de qualsevol altra índole que requereixin "tècnics qualificats que coneguin les instal·lacions".
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