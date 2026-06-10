Un bus exprés connectarà Sant Feliu i Sant Just Desvern amb Barcelona
El Periódico
L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) prolongarà, a partir d’avui, el recorregut de la línia de bus metropolità exprés X30, que connectava Sant Just Desvern amb la Diagonal, fins a la rambla de la Marquesa de Castellbell de Sant Feliu de Llobregat, a prop de l’estació de Rodalies de la ciutat del Baix Llobregat.L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) prolongarà, a partir d’aquest dimecres 10 de juny, el recorregut de la línia de bus metropolità exprés X30, que fins ara connectava Sant Just Desvern amb la Diagonal, fins a la rambla de la Marquesa de Castellbell de Sant Feliu de Llobregat, a prop de l’estació de Rodalies de ciutat del Baix Llobregat.
L’actuació busca reforçar la connexió metropolitana entre els municipis de Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern i Barcelona, així com millorar l’accés al transport públic ferroviari. L’AMB incorpora 20 nous autobusos articulats híbrids de 18 metres al contracte, per la qual cosa la línia X30 es prestarà amb vehicles que permetran incrementar la capacitat del servei i reduir les aglomeracions.L’actuació busca refrorçar la connexió metropolitana entre els municipis de Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern i Barcelona, així com millorar l’accés al transport públic ferroviari. L’AMB ha incorporat 20 nous autobusos articulats híbrids de 18 metres de longitud al contracte, per la qual cosa la línia X30 es prestarà amb vehicles articulats que permetran incrementar la capacitat del servei i reduir les aglomeracions, expliquen fonts metropolitanes.
"L’increment d’usuaris de les línies de bus metropolità exprés, que va pujar un 16,6% en el primer quadrimestre de l’any, confirma la consolidació d’aquest servei de bus d’altes prestacions de l’AMB com una alternativa competitiva al vehicle privat", va explicar el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’AMB, Carlos Cordón.
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