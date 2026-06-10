"És com veure Jesús a la Terra"
L’entusiasme d’alumnes d’escoles i grups catòlics s’imposa a la recepció que la ciutat va oferir a Lleó XIV a la plaça davant el temple.
Jordi Ribalaygue
Quan el Papa potser amb prou feines s’havia despertat a Madrid, la Liliana ja s’havia plantat al costat de la catedral de Barcelona per esperar-lo en el primer dels seus actes a la capital catalana. Eren les 06.30 hores quan va desplegar una cadira i es va instal·lar al costat de la tanca, a primera fila. Va suportar set hores d’espera fins que el vehicle en què el Pontífex anava a bord va arribar envoltat d’un nombrós operatiu de seguretat i entre els crits de centenars de persones congregades a la Via Laietana i la plaça de la Catedral, presa per nombrosos joves d’escoles i grups catòlics.
"He sigut la segona a arribar", deia la Liliana, paraguaiana i resident a la ciutat. "Al meu país vaig veure el papa Francesc, és un bonic record i ara vull veure el meu segon Papa. Lleó és molt bo: és assenyat, sap parlar, sap arribar a la gent... I segueix la línia de Francesc", va expressar.
La Laura i la Daniela, dos estudiants de primer de batxillerat, també es van presentar aviat per ocupar un bon lloc. Van preparar una pancarta amb un lema, "Pels de la Sele", per pregar pels seus pròxims que ahir van començar la selectivitat. "Tenim moltes amigues amb els exàmens, no han pogut venir i ens han demanat que resem per elles", van dir.
La quitxalla present va corejar "Es nota, se sent, Lleó és present", "Lleó, amic, Espanya és amb tu", "Papa Lleó, t’estimem molt" o, el més popular de tots, "Aquesta és la joventut del Papa". "Només l’hem vist per la tele i és un dia històric que vingui el successor de Pere, el representant de Jesucrist a la Terra, per recolzar-nos i donar-nos testimoni", va manifestar un grup especialment eufòric d’alumnes de les escoles Viaró i La Farga, dos centres de l’Opus Dei a Sant Cugat del Vallès. Avui es desplaçaran a Montserrat per seguir la ruta del Pontífex per Catalunya. "Esperem que ens doni molta esperança i gràcia als joves que som cristians", van afegir.
"Els alumnes tenen unes ganes tremendes de rebre el Papa, saben que ve a escoltar-los i parlar-los", va recalcar Víctor Sánchez, professor d’una escola de la fundació Abat Oliva. "Fins que hem arribat a la plaça, els nois feia una hora que cridaven sense parar a favor del papa Lleó", va destacar.
"És com veure Jesús a la Terra, tocant els nens i els malalts", van comparar dues joves monges del col·legi major Mater Salvatoris, de Sarrià. Confien que l’expedició papal a Espanya incrementi la fe a Barcelona: "Lleó XIV és una persona culta, humil, formada... Ho va demostrar al Congrés. ¡Estem sorpreses que tots l’aplaudissin! Si mai es posen d’acord amb res... És clau la seva humilitat, fins i tot quan diu coses que molts no volen sentir sobre l’avortament o l’eutanàsia. Es fa estimar, com Francesc, però ell és més equànime".
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