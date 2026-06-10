Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Selectivitat GironaPapa Barcelonamort Llerssegrest Blanescinema Truffautaparcaments Girona
instagramlinkedin

Els Mossos estrenen un sistema de videovigilància per garantir la seguretat

Els Mossos estrenen un sistema de videovigilància per garantir la seguretat

Els Mossos estrenen un sistema de videovigilància per garantir la seguretat / Jordi Cotrina

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Germán González

Barcelona

Per controlar l’enorme dispositiu policial, amb més de 7.000 efectius de diferents cossos de seguretat, destinat a garantir la seguretat del Papa, els Mossos d’Esquadra disposen de diversos sistemes tecnològics integrats a la sala central de comandament, situada al Complex Central Egara. Com a novetat, per primera vegada la policia catalana pot visionar en temps real les imatges de les més de 250 càmeres operatives que cobreixen tot el recorregut del pontífex des de diferents punts de vista. Això permet supervisar l’operatiu dissenyat i reaccionar de manera immediata davant qualsevol emergència.

El comissari Miquel Àngel Garcia Alvira, cap de la Comissaria General de Tecnologia de la Informació i Comunicació dels Mossos d’Esquadra, va explicar a EL PERIÓDICO que aquest sistema permet "no perdre ni un moment de vista" Lleó XIV durant la seva presència pública mentre és a Catalunya.

Notícies relacionades

Els responsables de la seguretat poden observar càmeres perimetrals dels recintes que seran visitats, vehicles que formen part de la càpsula que acompanya el Papa, els dispositius de gravació unipersonal que porten a sobre els agents, els drons policials, l’helicòpter dels Mossos i les furgonetes operatives d’ordre públic. Precisament, una d’aquestes es trobava a l’Estadi Olímpic ahir.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents